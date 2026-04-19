Arsenal vs. Manchester City, en un duelo caliente que puede definir la Premier League
Se enfrentan en el Etihad Stadium, en un choque entre el primero y el segundo de la liga; televisa ESPN
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Este domingo, por la fecha 33 de la Premier League, Manchester City recibe a Arsenal en el Etihad Stadium, en un duelo trascendental para la definición de la liga, ya que el líder de la competición visita la casa del escolta, y el resultado de este partido puede ser decisivo para en la ruta hacia el campeonato.
Arsenal llega a este partido con una ventaja de 6 puntos en la tabla (Manchester City tiene 64 unidades), pero los Citizens tienen un partido pendiente (Crystal Palace). Por lo tanto, si el conjunto dirigido por Pep Guardiola se impusiese este domingo, se quedará a tres puntos de la primera posición, con un partido menos disputado.
Ahora bien, si Manchester City empata con Arsenal, la diferencia de seis puntos se mantendrá. Los Citizens podrían ponerse a tres en caso de ganar el partido pendiente, y a ambos les quedarían cuatro partidos en la competición. Pero, si se impone Arsenal, se escapará a nueve puntos de distancia, una diferencia que sería prácticamente definitiva a favor de los Gunners.
En el caso de terminar la temporada empatados en puntos, uno de los criterios para el desempate es la diferencia de gol, apartado que en este momento favorece a Arsenal con +38, contra el +35 de Manchester City.
La importancia de este choque quedó muy clara en la palabras de Guardiola antes del partido: “El choque será definitivo en la lucha por el título, es una final. Si perdemos, se acabó, aunque aún quedan seis partidos, que es mucho”. El duelo más reciente entre ambos fue por la final de la Carabao Cup, el 22 de marzo, y la ganó el City con dos goles de Nico O’Reilly.
Arsenal llega motivado, ya que en la semana se clasificó a las semifinales de la Champions League, tras el 1-0 global ante Sporting de Lisboa. Sin embargo, el equipo de Arteta luce un rendimiento irregular porque consiguió apenas una victoria en sus últimos cinco encuentros (con tres derrotas en los últimos partidos).
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