Ascensos masivos, anulación de descensos y torneos cancelados, entre los desarreglos que ensaya la AFA

Dos días antes de empezar a jugarse los playoffs que consagrarán al campeón del torneo Clausura, el fútbol argentino coronó con un título a Rosario Central. Los canallas resultaron los mejores de la tabla Anual, la suma de los puntos de la etapa regular de los torneos Apertura y Clausura de la actual temporada, aunque el boletín especial 6616 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), del 21 de enero de 2025, en donde se detalla el reglamento de los certámenes de la Liga Profesional, no expresa en ningún artículo que el club que más unidades cosechó en el año resulte proclamado campeón.

Una enmienda, un cambio de reglas, una nueva demostración de que las normas pueden ser retocadas con la competencia en marcha o, como en este caso, con el calendario regular finalizado. Las modificaciones se enseñan como un vicio de la gestión del presidente Claudio Chiqui Tapia, también como una señal de la ausencia de voces disidentes al poder que ejerce el titular de la AFA en las sesiones del Comité Ejecutivo.

Ángel Di María sostiene el trofeo de campeón de Copa de Liga 2025, junto a los dirigentes Ricardo Rosica (Boca), Ignacio Villarrolel (River), Gonzalo Belloso (Rosario Central), Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), el DT Ariel Holan (Rosario Central), Claudio Chiqui Tapia (presidente de la AFA), Carolina Cristinziano (vicepresidenta de Rosario Central), Jorge Broun (arquero de Rosario Central) y Cristian Malaspina (Argentinos) @LigaAFA

“En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025”, reza el comunicado que lanzó la AFA en su página oficial y redes sociales.

Un rato más tarde, Estudiantes desmintió que su representante, el vicepresidente Pascual Caiella, convalidara la acción y hasta levantó sospechas sobre que haya existido el acto: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

El Pincha tuvo su devolución, a través de Pablo Toviggino –tesorero de la AFA, presidente del Consejo Federal y el brazo ejecutor de la actual gestión-, que utiliza la red social X –exTwitter- para disciplinar a los díscolos: “Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos!! Pecho Frío!! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En fin…”, la respuesta, que tuvo como blanco la figura de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y que mantiene desde hace tiempo diferencias con la actual conducción del fútbol nacional.

Los antecedentes de modificar las reglas sobran, también los cuestionamientos y las polémicas, pero la marcha sigue su curso. En el recinto en donde los dirigentes deben defender al fútbol argentino, los representantes de los clubes blindan los intereses de su escudo y votan a favor. Más tarde, en los medios, enjuagan sus culpas para no despertar la ira de los socios, el reclamo de los hinchas.

Siete años atrás, en 2018, cuando la administración Tapia estaba por cumplir su segundo año, en las oficinas de la calle Viamonte 1366 –desde el 28 de octubre el domicilio legal es el predio Lionel Messi, de Ezeiza, quedando bajo el paraguas de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y evitando cualquier intervención del gobierno nacional por medio de la Inspección General de Justicia- se decidió que ascendieran cinco equipos de la Primera B Metropolitana –tercera categoría- a la Primera Nacional.

Festeja Matías Tapia el ascenso de Barracas Central a la Primera Nacional, en 2019; el exjugador es ahora el presidente del Guapo @tapiamatiasok

Barracas Central se perfilaba para ser uno de los mejores y… subió. La medida provocó que los clubes del interior, que juegan el Torneo Federal, se sintieran menospreciados, relegados. Pablo Moyano, por entonces cuñado de Chiqui Tapia –aún estaba casado con Paola Moyano, hija de Hugo y hermana de Pablo- era el presidente del Club Camioneros, que militaba en el Torneo Federal –ahora lo hace en Primera C- envío una carta documento: “Es evidente que el conflicto de intereses para el presidente ejecutivo, quien ha decidido ratificar la cantidad de ascensos para nuestra categoría, beneficiando notoriamente a la categoría donde compite el equipo del que es presidente…”, interpeló Moyano. Barracas Central es el club desde donde saltó Chiqui Tapia a la presidencia de la AFA y ahora tiene como titular a Matías Tapia, mientras que otros de sus hijos, Iván, es el capitán del equipo.

San Martín de Tucumán era el mejor equipo de la Primera Nacional hasta que el coronavirus detuvo la pelota en 2020; la AFA canceló el torneo, con nueve fechas para el final Club San Martín de Tucumán

En marzo de 2020, la pandemia mundial de coronavirus cesó las actividades y el campeonato 2019-2020 de la Primera Nacional sufrió borrón y cuenta nueva, aunque también reclamos. El reglamento indicaba que los dos primeros equipos de cada zona debían jugar una final por el primero de los dos ascensos: Atlanta y San Martín, de Tucumán, ocupaban ese lugar cuando el torneo se detuvo. Restaban nueve fechas para cumplir con el calendario y la AFA observó que ninguno de las dos instituciones tenía garantizado matemáticamente el primer puesto, por lo que se dio por cancelado y se creó el Torneo Transición, con dos zonas con ocho equipos que jugaron por dos ascensos. Mitre, de Santiago del Estero, y Barracas Central pasaron de pelear por mantener la categoría a tener la chance de ser de primera; otro favorecido, Riestra, uno de los cinco clubes empujados con los cinco ascensos en 2018, desde la Primera B. Para beneplácito de todos, los descensos fueron anulados.

Carlos Quintana levanta el trofeo de la Copa Argentina 2022: la consagración de Patronato cambió los planes de la AFA, que creó la Supercopa Internacional para cumplir con el contrato firmado con Abu Dhabi LA NACION/Marcelo Aguilar

El campeón de la Copa Argentina 2022 resultó un estorbo para los planes de la AFA: Patronato se quedó con el título, cuando se firmó un contrato –por cuatro años- con Abu Dhabi para jugar la Supercopa Argentina, un trofeo que disputarían el campeón de la Liga Profesional y el de la Copa Argentina. Pero entonces se creó la Supercopa Internacional, que lo jugarían el ganador del Trofeo de Campeones con el equipo que más puntos sumó en la temporada –hoy sería Rosario Central-: ese reglamento se promulgó el 28 de diciembre y el 20 de enero de 2023, Racing venció a Boca y fue el primer campeón.

El 2023 fue un año intenso: el 5 de enero se confirmó para el siguiente calendario la unificación de la Primera C con la Primera D, dándose un ascenso masivo de 11 clubes. En una Asamblea Extraordinaria del 22 de junio de 2023, se anunció la cancelación de uno de los descensos previstos por el sistema de promedios de primera: Arsenal perdió la categoría; Colón fue el restante, tras caer en un desempate con Gimnasia LP, aunque los santafecinos por la tabla general.

La hinchada de Gimnasia y Esgrima La Plata en la cancha de Newell's, escenario del partidos desempate para conservar la categoría con Colón, de Santa Fe; en 2023, la AFA anuló un descenso Marcelo Manera - LA NACIÓN

Los retoques pasaron también por la Primera Nacional: a tres días de un desempate entre Almagro y San Telmo –el perdedor jugaba con Tristán Suárez para dirimir un descenso a la Primera B-, la AFA suspendió la instancia de promoción y en lugar de tres descensos se efectivizaron dos. ¿El motivo? El campeonato tenía 37 equipos y así la cantidad sería par, con lo que se evitaría que uno quedara libre en cada fecha.

El 13 de diciembre de ese mismo año, con el torneo de la Primera C finalizado, la AFA decidió que Liniers y Sportivo Italiano subieran a Primera B también para emparejar el número de equipos: el total de ascensos fueron seis, porque se sumaron a Excursionistas (campeón), San Martín de Burzaco (subcampeón), Laferrere (tercero) y Midland (ganador del torneo Reducido).

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025; el año pasado, la Lepra mendocina fue junto a Tigre el equipo más beneficiado con la anulación de los descensos César Heredia - FOTOBAIRES

El año pasado, para aprobar el campeonato de los 30 equipo, se cancelaron los dos descensos, modificándose el artículo 83 del Estatuto de la AFA, que refería a los ascensos y descensos. La medida se tomó el 17 de octubre y en ese momento de la temporada, los equipos favorecidos fueron Tigre e Independiente Rivadavia... que este año ganó la Copa Argentina.