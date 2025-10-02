Este martes, Real Madrid goleó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions League con un triplete de Kylian Mbappé y la participación desde el arranque del exRiver Franco Mastantuono. Pero pese a la holgada victoria, al parecer hubo cierto malestar dentro del conjunto merengue cuando Vinicius Jr. fue reemplazado en el segundo tiempo y expresó su malestar. Según un medio español, el brasileño se habría molestado con el futbolista argentino porque no le dio un pase en un momento en el que consideró que tenía más chances frente al arco.

Su mal humor saltó a la vista cuando dejó la cancha con gestos de fastidio. En principio, muchos interpretaron que el futbolista estaba inconforme con la modificación que había decidido el entrenador Xabi Alonso.

Aseguran que Vinicius se enojó con Franco Mastantuono tras el partido de Real Madrid THOMAS COEX - AFP

Pero un periodista del diario As dijo en su crónica que el enfado de Vini tuvo como origen una jugada de Mastantuono. Según el artículo firmado por Javi González, la acción clave que generó el malestar del brasileño, justo antes de su reemplazo, fue un tiro del exjugador de River al arco, que omitió que él llegaba libre al área.

“Mbappé filtró un pase a Mastantuono en el lateral del área del conjunto kazajo y el argentino decidió finalizar con un disparo con su pierna derecha, sin ver un claro pase al extremo brasileño, que entraba solo por el centro del área pequeña. El tiro fue taponado por el portero rival y Vinicius, con clara irritación, le recriminó la situación”, escribió el periodista español. En conferencia de prensa tras finalizada la goleada, Xabi habló sobre la reacción de Vinicius: “No fue una queja. Hubo un comentario que hemos entendido”.

Durante el partido, Mastantuono, que jugó de titular, se mostró activo en el circuito ofensivo y tuvo una ocasión clara antes de ser reemplazado en el segundo tiempo. El marcador se abrió con un penal que Mbappé convirtió tras una falta justamente sobre el jugador argentino, quien había forzado el error defensivo local.