Así está el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17, sin la selección argentina

Se llevó a cabo este viernes la primera jornada de los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 con ocho cruces en los que se definieron la misma cantidad de clasificados a octavos, instancia a la que no pudo llegar la selección argentina porque perdió ante México por penales 5 a 2 tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Los goles de la albiceleste los anotaron Ramiro Tulián y Fernando Closter mientras que Luis Gamboa hizo un doblete para el Tricolor, que dio el gran golpe de la Copa del Mundo porque accedió a los playoffs como el peor de los terceros y por ventaja en el fair-play sobre Arabia Saudita y eliminó al mejor preclasificado. Su próximo rival será Portugal, verdugo de Bélgica 2 a 1.

Para la Argentina se trata de un certamen que se le niega históricamente. A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Además, en el resto de los partidos de 16avos del día Suiza venció a Egipto 3 a 1 y enfrentará en la siguiente etapa a Irlanda, que se impuso a Canadá 9 a 8 por penales después de empardar 1 a 1. Marruecos también necesitó de los penales para dejar atrás a Estados Unidos porque empataron 1 a 1 y ganó la tanda 4 a 3. Los africanos se medirán ahora con Malí, que venció a Zambia 3 a 1. El duelo de elencos sudamericanos fue para Brasil sobre Paraguay 5 a 4 por penales -empataron 0 a 0- y en octavos chocará con Francia, verdugo de Colombia 2 a 0.

Cronograma y resultados de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

Argentina (4) 2-2 (5) México.

Portugal 2-1 Bélgica.

Suiza 3-1 Egipto.

Irlanda (9) 1-1 (8) Canadá.

Estados Unidos (3) 1-1 (4) Marruecos.

Zambia 1-3 Mali.

Brasil (5) 0-0 (4) Paraguay.

Francia 2-0 Colombia.

Sábado 15 de noviembre

12.45: Austria vs. Túnez - Cancha N° 8.

9.30: Corea del Sur vs. Inglaterra - Cancha N° 5.

12.15: Venezuela vs. Corea del Norte - Cancha N° 4.

10.30: Japón vs Sudáfrica - Cancha N° 3.

10: Italia vs. República Checa - Cancha N° 1.

12.45: Croacia vs. Uzbekistán - Cancha N° 9.

9.30: Senegal vs. Uganda - Cancha N° 7.

11.45: Alemania vs. Burkina Faso - Cancha N° 2.

Así quedó la parte alta del cuadro del Mundial Sub 17, tras la primera jornada de los octavos de final

Cronograma de octavos de final del Mundial Sub 17

Martes 18 de noviembre

México vs. Portugal.

Suiza vs. Irlanda.

Marruecos vs. Malí.

Brasil vs. Francia.

Austria o Túnez vs. Corea del Sur o Inglaterra.

Venezuela o Corea del Norte vs. Japón o Sudáfrica.

Italia o República Checa vs. Croacia o Uzbekistán.

Senegal o Uganda vs. Alemania o Burkina Faso.

En total son 24 los equipos que cerraron su participación en el Mundial Sub 17. Además de los ocho que quedaron afuera en la primera jornada de los octavos de final, 16 países no superaron la etapa de grupos: Chile, Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

