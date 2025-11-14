Tabla Anual: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 16

Este fin de semana arderá el fútbol argentino. En el buen sentido. Porque con la fecha 16, la última de la instancia regular del Torneo Clausura 2025 terminarán de definirse no solo los clasificados y cruces de octavos de final, si no (y sobre todo), la Tabla Anual que otorga las clasificaciones a las copas internacionales: la Libertadores, la gran obsesión de la mayoría y la Sudamericana, además de los descensos. Todos los detalles, tanto del campeonato como del escalafón que contempla los puntos conseguidos en el año en el Apertura y Clausura se pueden seguir en canchallena.com.

La jornada 16 fue programada para jugarse entre este viernes 11 y lunes 14 de noviembre con 15 partidos correspondientes a la última fecha y con la que se completará el fixture de la Tabla Anual.

River será uno de los focos del fin de semana; el Millonario se está quedando afuera de la Libertadores 2026 y no levanta cabeza Aníbal Greco - La Nación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas al máximo certamen continental y cuatro de ellas ya se decidieron: Platense como campeón del Apertura, Independiente Rivadavia de Mendoza por haber ganado la Copa Argentina y Rosario Central y Boca a través de la Tabla Anual. Los otros boletos serán para el campeón del Clausura y el tercero de la general, que actualmente es Argentinos Juniors y accedería al repechaje.

El Bicho tiene 54 puntos y en la última jornada pueden superarlo River Plate (52) y Deportivo Riestra (51). De momento, el Millonario y el Malevo se están quedando con dos de los seis cupos a la Copa Sudamericana 2026. Los restantes son, por ahora, para Racing y San Lorenzo (50); Tigre (49) y Barracas Central (48). Tienen chances de alcanzarlos Lanús (47) y Huracán (46).

Leandro Paredes volvió consagrado a Boca y fue clave para que el equipo adquiera juego e identidad; ya está en la Libertadores 2026 Manuel Cortina

Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 14 de noviembre

20: Lanús vs. Atlético Tucumán (Zona B).

Sábado 15 de noviembre

17: Aldosivi vs. San Martín (SJ) (Interzonal).

17: Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra (Zona B).

19.15: San Lorenzo vs. Sarmiento (Zona B).

21.30: Independiente vs. Rosario Central (Zona B).

Domingo 16 de noviembre

17: Instituto vs. Talleres (Zona B).

17: Vélez vs. River (Zona B).

20.15: Estudiantes vs. Argentinos (Zona A).

20.15: Newell’s vs. Racing (Zona A).

20.15: Boca vs. Tigre (Zona A).

20.15: Central Córdoba vs. Banfield (Zona A).

Lunes 17 de noviembre

17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A).

17: Belgrano vs. Unión (Zona A).

17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A).

19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B).

Una cuestión a tener en cuenta en la Tabla Anual son las plazas que se pueden liberar si alguno de los equipos que se clasificó a la Libertadores o Sudamericana por esa vía, es campeón del Clausura. La misma regla aplica a Lanús, que en caso de conquistar la Copa Sudamericana 2025 accederá a la Libertadores 2026 y también puede liberar un cupo a la Sudamericana 2026 si es que accede a ese torneo por la clasificación general.

En síntesis, solo se pueden abrir dos boletos a los certámenes internacionales del año próximo. El Calamar y la Lepra mendocina no están en puestos de clasificación a torneos internacionales en la Tabla Anual y, por eso, no liberan espacio.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, previo a la fecha 16

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)