Independiente vs. Rosario Central, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Uno de los pocos partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2025 en el que no hay demasiado en juego es Independiente vs. Rosario Central, correspondiente al Grupo B y programado para este sábado a las 21.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del juego que arbitrará Sebastián Zunino, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.88 contra 4.48 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.20.

El Rojo tuvo un pésimo segundo semestre y ni siquiera llega a la última jornada con posibilidades de avanzar a octavos de final. Se ubica 12° en la tabla de posiciones con 15 puntos producto de tres victorias, seis empates y seis caídas. De hecho, los tres triunfos los hilvanó consecutivamente en sus recientes presentaciones y buscará el cuarto para, al menos, aspirar a entrar a la Copa Sudamericana 2026.

Pero tampoco depende de sí mismo para llegar al certamen continental del que este año se despidió en octavos de final por una sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras los incidentes en la revancha ante. Universidad de Chile.

El conjunto comandado por Gustavo Quinteros marcha 12° en la Tabla Anual con 44 unidades y aunque no llega al noveno lugar, aspira a ser décimo para aguardar que se libere un cupo. Si doblega al Canalla, necesitará que Lanús pierda ante Atlético Tucumán y que Huracán no derrote a Barracas Central. Después, que alguno de todos los equipos que está encima suyo conquiste el Clausura o que el Granate, en caso de quedar arriba en la Anual, sea campeón de la edición actual -jugará la definición vs. Atlético Mineiro-.

Santiago Montiel es una de las figuras de Independiente y recientemente fue ternado al premios Puskas de la FIFA por su golazo en el Apertura a Independiente Rivadavia Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

El elenco de Ariel Holan no juega por nada ante Independiente, más allá de sostener su invicto, porque ya logró todo: el primer puesto en la zona B y la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Manda con 31 unidades gracias a ocho triunfos y siete igualdades y nadie puede quitarle el lugar de privilegio que le permitirá ser local en todos los cruces hasta las semifinales, si es que avanza.

La única preocupación en el Canalla es Ángel Di María, quien tiene cuatro amonestaciones y en caso de recibir otra tarjeta amarilla, debería cumplir una fecha de sanción. En ese contexto, es probable que sea resguardado para que comience los playoffs “limpio”.

Ángel Di María tiene cuatro tarjetas amarillas y es probable que sea resguardado ante Independiente Juan Jose Garcia

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de Rosario Central en el Gigante de Arroyito 1 a 0 con gol en contra de Adrián Spörle.