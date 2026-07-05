Así fue la polémica expulsión de Folarin Balogun ante Bosnia

El futbolista estadounidense Folarin Balogun podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda.

El delantero, máximo goleador de la selección estadounidense con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

Así fue la expulsión de Balogun

El atacante del Mónaco estaba siendo la figura del duelo California tras anotar el primer tanto en el minuto 45 hasta que vio la tarjeta roja directa en el minuto 64 por pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando ambos peleaban por la pelota.

La situación de Balogun dio un vuelco inesperado este domingo: el Comité Disciplinario de la FIFA aplicó el Artículo 27 del Código Disciplinario y dejó la sanción obligatoria en suspenso por un “período de prueba de un año”.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por ‌la nueva infracción", precisó el comunicado.

El árbitro brasileño Raphael Claus expulsa a Folarin Balogun (derecha), de Estados Unidos, durante un encuentro de dieciseisavos de final ante Bosnia en Santa Clara, California, el miércoles 1 de julio de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

La controvertida decisión de la FIFA fue aplaudida por el presidente norteamericano Donald Trump.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Desde el final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun. La pérdida del delantero de 25 años ante Bélgica hubiese un golpe para la selección dirigida por Mauricio Pochettino.

“Para mí nunca es tarjeta roja”, dijo el entrenador argentino tras el encuentro. “Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”, agregó.

El propio jugador se sumó después a la discusión. “Si has jugado a este juego, uno entiende que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que tienen que tomarse en contexto cuando se revisan”, sostuvo Balogun.

Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que a su selección la habían “jodido” y pidió que la sanción fuera apelada.

“Tiene que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso, ¿no?”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Este domingo, la federación de Estados Unidos recibió con alegría la decisión sobre su delantero. “Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana”.