Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial de Clubes, grupo por grupo, tras la fecha 1

Este miércoles finalizó la fecha 1 de la etapa de grupos del Mundial de Clubes 2025 y, con esto, los 32 equipos participantes ya tuvieron su presentación formal en Estados Unidos. Hubo goleadas abultadas, empates sin goles, resultados esperables y otros sorpresivos, que en líneas generales dejaron una sensación positiva con el desarrollo del torneo. Los detalles del certamen, incluidas las tablas de posiciones y los resúmenes de todos los partidos, están disponibles en canchallena.com.

Un dato a destacar es que los equipos sudamericanos permanecen invictos, con un saldo de tres victorias y la misma cantidad de empates. Los que sumaron de a tres fueron River (3 a 1 vs. Urawa Red Diamonds, de Japón), Flamengo (2 a 0 vs. Esperance, de Túnez) y Botafogo (2 a 1 vs. Seattle Sounders, de Estados Unidos). Los que lograron una igualdad, en tanto, fueron Boca (2 a 2 vs. Benfica), Palmeiras (0 a 0 vs. Porto) y Fluminense (0 a 0 vs. Borussia Dortmund).

River es el equipo sudamericano que más goles convirtió en la fecha 1 del Mundial de Clubes Rodrigo Néspolo

La mayor goleada la protagonizó Bayern Munich (Alemania), que vapuleó a Auckland City (Nueva Zelanda) por ¡10 a 0! en el segundo partido de la jornada inicial. En contrapartida, hubo tres empates 0 a 0: los mencionados duelos entre el ‘Flu’ y el conjunto alemán y entre el Verdao y los Dragones Azules, y el compromiso entre Inter Miami vs. Al Ahly.

Hasta el momento, Jamal Musiala (Bayern Munich) es el único que convirtió un hat-trick y, en consecuencia, el líder de la tabla de máximos anotadores. Lo persiguen, con dos cada uno, cinco futbolistas: Kingsley Coman, Michael Olise y Thomas Müller (todos de Bayern Munich), Randal Kolo Muani (PSG) y Francisco Conceição (Juventus).

Del certamen participan 32 equipos por primera vez en la historia y el formato de juego es similar a las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones, con la única diferencia de que no hay partido por el tercer puesto entre los perdedores de las semifinales, por lo que se juegan 63 encuentros.

En la primera etapa, los cuatro integrantes de cada uno de los ocho grupos se enfrentan todos contra todos y los dos líderes avanzan a octavos de final. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la final, programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Todos los campeones del Mundial de Clubes