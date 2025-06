Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial de Clubes, grupo por grupo, tras la fecha 2

Concluyó este domingo la segunda fecha del Mundial de Clubes 2025 que se lleva a cabo en Estados Unidos y se desarrollaron 32 de los 48 encuentros programados para la etapa de grupos. Todos los duelos se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde también están disponibles estadísticas y las tablas de posiciones.

A falta de una jornada para concluir la fase, que inicia este lunes y se extiende hasta el próximo jueves, cuatro equipos se clasificaron a octavos de final: Bayern Múnich, Flamengo, Juventus y Real Madrid. El Mengao, además, se aseguró el primer lugar en la zona. Otros siete quedaron eliminados porque no tienen posiblidades de meterse entre los 16 mejores: Auckland City de Nueva Zelanda, Los Angeles FC, Urawa Red Diamonds de Japón, Ulsan de Corea del Sur, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Wydad Casablanca y Pachuca.

Flamengo es uno de los cuatro clasificados a octavos de final del Mundial de Clubes como líder de la zona D FRANCK FIFE - AFP

Boca Juniors y River Plate, los representantes de la Argentina, pelean por avanzar de ronda y se jugarán su futuro en la última fecha. El xeneize está tercero en el grupo C por detrás de Bayern Múnich y Benfica y no depende de sí mismo mientras que el Millonario manda en el E, pero en enfrentará a Inter de Milán con la necesidad de no sufrir una derrota para quedar a merced de Monterrey de México.

Fixture y resultados del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Inter Miami 0 - 0 Al Ahly.

Palmeiras 0 - 0 Porto.

Fecha 2

Palmeiras 2 - 0 Al Ahly.

Inter Miami 2 - 1 Porto.

Fecha 3

Inter Miami vs. Palmeiras - Lunes 23 de junio a las 22 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Porto vs. Al Ahly - Lunes 23 de junio a las 22 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y DAZN).

Grupo B

Fecha 1

PSG 4 - 0 Atlético Madrid.

Botafogo 2 - 1 Seattle Sunders.

Fecha 2

Seattle Sounders 1 - 3 Atlético Madrid.

PSG 0 - 1 Botafogo.

Fecha 3

Seattle Sounders vs. PSG - Lunes 23 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y DAZN).

Atlético Madrid vs. Botafogo - Lunes 23 de junio a las 16 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Botafogo ganó los dos partidos y domina el grupo B del Mundial de Clubes YURI CORTEZ - AFP

Grupo C

Fecha 1

Bayern Munich 10 - 0 Auckland City.

Boca Juniors 2 - 2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Munich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Munich - Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Grupo D

Fecha 1

Chelsea 2 - 0 Los Angeles FC.

Flamengo 2 - 0 Esperance.

Fecha 2

Flamengo 3-1 Chelsea.

Los Angeles FC 0-1 Esperance.

Fecha 3

Esperance vs. Chelsea - Martes 24 de junio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Los Angeles FC vs. Flamengo - Martes 24 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

Grupo E

Fecha 1

River Plate 3 - 1 Urawa Red Diamonds.

Monterrey 1 - 1 Inter.

Fecha 2

Inter 2-1 Urawa Red Diamonds.

River Plate 0-0 Monterrey.

Fecha 3

Inter vs. River Plate - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Grupo F

Fecha 1

Fluminense 0 - 0 Borussia Dortmund.

Ulsan 0 - 1 Mamelodi Sundowns.

Fecha 2

Mamelodi Sundowns 3-4 Borussia Dortmund.

Fluminense 4-2 Ulsan.

Fecha 3

Borussia Dortmund vs. Ulsan - Miércoles 25 de junio a las 16 en el estadio TQL de Cincinnati (DSports y DAZN).

Mamelodi Sundowns vs. Fluminense - Miércoles 25 de junio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

River se juega su futuro en el Mundial de Clubes frente a Inter de Milán Rodrigo Néspolo

Grupo G

Fecha 1

Manchester City 2 - 0 Wydad.

Wydad. Al Ain 0 - 5 Juventus.

Fecha 2

Juventus 4-1 Wydad.

Manchester City 6-0 Al Ain.

Fecha 3

Wydad vs. Al Ain - Jueves 26 de junio a las 16 en el Audi Field de Washington (DSports y DAZN).

Juventus vs. Manchester City - Jueves 26 de junio a las 16 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Grupo H

Fecha 1

Real Madrid 1 - 1 Al Hilal.

Pachuca 1 - 2 Salzburgo.

Fecha 2

Real Madrid 3-1 Pachuca.

Salzburgo 0-0 Al Hilal.

Fecha 3

Al Hilal vs. Pachuca - Jueves 26 de junio a las 22 en el GEODIS Park de Nashville (DSports y DAZN).

Salzburgo vs. Real Madrid - Jueves 26 de junio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

Claudio Echeverri marcó el primer gol con la camiseta de Manchester City en su debut como titular PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Octavos de final