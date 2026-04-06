Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Barcelona y Atlético de Madrid abrirán su serie de los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 el próximo miércoles con el partido de ida que se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Camp Nou. El cotejo se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el rumano István Kovács, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.57 contra 5.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.18.

Ambos clubes se volverán a enfrentar cuatro días después de lo que fue, el sábado pasado, la victoria del conjunto culé 2 a 1 como visitante por la Liga de España, resultado con el que amplió su ventaja sobre Real Madrid -perdió con Mallorca 2 a 1- en la tabla de posiciones a siete puntos y se encamina al título.

El blaugrana fue quinto en la primera etapa de la Champions League 2025-2026 con 16 puntos gracias a cinco triunfos, un empate y dos derrotas y avanzó directamente a octavos de final, donde doblegó a Newcastle por un global de 8 a 3 -1 a 1 en la ida de visitante y goleada 7 a 2 en la vuelta como local-.

Lo curioso es que, a pesar de que hizo una mejor fase regular que el Colchonero, que se ubicó 14° con 13 unidades -cuatro triunfos, una parda y tres caídas-; no definirá la serie como local a raíz del nuevo reglamento que establece que el equipo que elimina a un rival de mejor posición en la instancia anterior hereda su lugar en el cuadro. Como el elenco de Diego Simeone superó a Tottenham (4° en la general) en los octavos por 7 a 5 -triunfo 5 a 2 y caída 3 a 2-, obtuvieron su ubicación. Antes, en 16avos, se deshizo de Brujas 7 a 4 -3 a 3 en el primer juego y 4 a 1 en la revancha-.

Tanto Barcelona como Atlético de Madrid anhelan cerrar la temporada con un título. El combinado de Hansi Flick, además, lidera la Liga de España mientras que el Colchonero está en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad. En ese campeonato, de hecho, eliminó en semifinales al blaugrana con un global de 4 a 3 gracias a que lo goleó 4 a 0 en la ida y perdió la revancha 3 a 0.

Giuliano Simeone anotó el gol de Atlético Madrid en la derrota del sábado pasado por La Liga de España Aitor Alcalde - Getty Images Europe

La vuelta de la serie de cuartos de final de la Champions League en curso se disputará el martes 14 de abril a las 16 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Será la tercera vez en la historia que se enfrentarán en el máximo campeonato del Viejo Continente para clubes y, al igual que las dos anteriores, lo harán en cuartos de final. En la temporada 2013-2014 el conjunto de la capital de España ganó 2 a 1 en el global mientras que en la 2015-2016 festejó 3 a 2 y también avanzó a las semifinales.