PSG vs. Liverpool, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los cuartos de final de la Champions League 2025-2026 comienzan esta semana con los partidos de ida y el de PSG vs. Liverpool se disputará el próximo miércoles a las 16 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes. El cotejo se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el español José María Sánchez Martínez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuetas es el local con una cuota máxima de 1.80 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.32.

El elenco parisino, campeón defensor del título, se ubicó undécimo en la primera etapa con 14 puntos producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas y tuvo que jugar los 16avos de final, donde superó a Mónaco por un global de 5 a 4 -triunfo 3 a 2 en la ida y empate 2 a 2 en la vuelta-. En octavos, exhibió todo su potencial ante Chelsea con un contundente 8 a 2, con goleadas 5 a 2 y 3 a 0, respectivamente.

Dirigido por Luis Enrique, es uno de los máximos favoritos al título y anhela también ganar la Ligue 1 de Francia por quinta vez consecutiva y por 12ª vez en los últimos 14 torneos. En la tabla de posiciones marcha primero y le lleva cuatro puntos a Lens con un cotejo menos.

Alexis Mac Allister es una de las figuras de Liverpool, que anhela volver a conquistar Europa PAUL ELLIS - AFP

El conjunto inglés, con Alexis Mac Allister, aspira a volver a conquistar Europa porque en al Premier League de Inglaterra lleva una campaña irregular y marcha quinto, ya sin chances de gritar campeón a excepción de que los cuatro equipos que lo superan se caigan estrepitosamente.

En Europa, tiene un mejor rendimiento y ejemplo de ello es que terminó tercero en la primera etapa con 18 tantos gracias a seis victorias y dos caídas. Así, evitó jugar los playoffs y disputó directamente los octavos ante Galatasaray, con el que perdió 1 a 0 en Turquía y le ganó 4 a 0 en Anfield.

El cuadro de la Champions League 2025-2026, con ocho equipos en cuartos de final Canchallena

La revancha de la serie entre PSG y Liverpool se disputará el martes 14 de abril en Anfield.

Ambos equipos se enfrentaron seis veces en certámenes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) con tres victorias por lado. El antecedente más reciente fue en octavos de final de la anterior Champions League con triunfo por penales del combinado parisino, que a la postre sería el campeón.