Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 13

Este miércoles finalizó la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Central Córdoba y Estudiantes de La Plata lideran el Grupo A con la misma cantidad de puntos, 21, pero el Ferroviario está primero por diferencia de gol (+6 contra +2). En la zona B, en tanto, Deportivo Riestra se mantiene como único puntero. Los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

En la decimotercera jornada del campeonato hubo ocho victorias de equipos locales, seis triunfos de clubes visitantes y apenas un empate. El conjunto santiagueño le bajó el telón a esta fecha con una victoria por la mínima diferencia ante Huracán, resultado con el que alcanzó en la cima de su grupo al Pincha, que ganó el clásico platense por 2 a 0 frente a Gimnasia.

Estudiantes festejó en el clásico de La Plata: venció 2 a 0 a GImnasia y quedó puntero en la zona A NACHO AMICONI - Fotobaires

En la otra zona, el Malevo se reafirmó en lo más alto de la clasificación general tras su triunfo por 1 a 0 ante Instituto de Córdoba. Así, llegó a la impresionante cifra de 27 partidos consecutivos sin perder en su propia casa, el estadio Guillermo Laza. Le saca un punto de ventaja a su inmediato perseguidor, Lanús, que le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz en La Fortaleza.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

Racing 1-0 Aldosivi.

Lanús 2-0 Godoy Cruz.

Argentinos 1-3 Newell’s.

Sábado 18 de octubre

Independiente Rivadavia 1-2 Banfield (Zona A).

Boca 1-2 Belgrano (Zona A).

Talleres 0-2 River (Zona B).

Domingo 19 de octubre

Sarmiento 0-2 Vélez (Zona B).

Estudiantes 2-0 Gimnasia (interzonal).

Rosario Central 1-0 Platense (Zona B).

San Martín (SJ) 1-0 Independiente (Zona B).

Lunes 20 de octubre

Tigre 2-2 Barracas Central (Zona A).

Deportivo Riestra 1-0 Instituto (Zona B).

Atlético Tucumán 1-2 San Lorenzo (Zona B).

Martes 21 de octubre

Unión 3-0 Defensa y Justicia (Zona A).

Miércoles 22 de octubre

Huracán 0-1 Central Córdoba (Zona A).