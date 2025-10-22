Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

La Finalissima, el certamen a partido único que pone cara a cara a los campeones de la Eurocopa y la Copa América, se realizará y tendrá a España y la selección argentina como protagonistas. Fue oficializado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, de no mediar sorpresas, se llevará a cabo en marzo del próximo año, en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sería entre el 23 y 31 de marzo, según el calendario aprobado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en el marco de la primera ventana del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El único motivo por el que podría postergarse es si la Furia Roja tiene que jugar el repechaje de las Eliminatorias para acceder a la Copa del Mundo, ya que sería en ese momento.

España tiene muy pocas de chances de disputar el repechaje al Mundial; todo indica que se clasificará directamente FRANCK FIFE� - AFP�

Sin embargo, el presente del equipo dirigido por Luis de la Fuente disipa cada vez más esa posibilidad, ya que está primero en el Grupo E con puntaje ideal, 15 goles a favor y ninguno en contra transcurridas cuatro de las seis fechas. Para quedar segundo y, en consecuencia, disputar el repechaje, debería perder los dos partidos que le quedan por delante (vs. Georgia el 15 de noviembre como visitante y vs. Turquía el 18 como local) y esperar a que el conjunto turco sume al menos cuatro puntos.

La Argentina, por su parte, no tendrá competencia oficial el próximo año. Las eliminatorias sudamericanas, en las que se aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones con varias jornadas de anticipación, culminaron en septiembre. Por este motivo, antes de intentar defender el título obtenido en Qatar 2022, solo tendrá por delante amistosos. Ejemplo de esto se dio en octubre, cuando derrotó a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos.

El seleccionado albiceleste se ganó el derecho de disputar la Finalissima por ganar la Copa América 2024, tras derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con un gol de Lautaro Martínez. El combinado español, por su parte, obtuvo su boleto por gritar campeón en la Eurocopa luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

Lautaro Martínez fue el autor del gol del título y el goleador de la Copa América 2024 MADDIE MEYER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Como la edición pasada se disputó en Inglaterra en 2022, con triunfo de la selección argentina por 3 a 0 ante Italia, el certamen venidero debería ser en Sudamérica. En ese contexto, Uruguay postuló al estadio Centenario con la ilusión de que ese sea el último partido antes de la remodelación para el Mundial 2030. Sin embargo, Arabia Saudita y Qatar, potencias económicas de la actualidad, empezaron a sonar con mucha más fuerza y también pelean mano a mano por ser anfitriones.