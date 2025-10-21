Amistosos de la selección argentina: contra qué rivales juega en noviembre

La selección argentina ya está clasificada al Mundial 2026, en el que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022, por lo que de acá hasta el comienzo del certamen en junio del año próximo tendrá varios partidos para probar variantes, esquemas y jugadores. En ese contexto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) planifica amistosos para cada fecha FIFA y, tras las victorias ante Venezuela y Puerto Rico en octubre, se enfrentará a Angola y a otro rival a confirmar en noviembre.

Para esa doble jornada, programada para disputarse entre el 10 y el 18, los destinos de la Argentina serán Angola e India. En el continente africano, justamente, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional 11 de noviembre de Luanda; mientras que en territorio indio los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el estadio Jawaharlal Nehru.

La selección argentina jugaría un amistoso en Kerala, India, una de las ciudades en la que más apoyo recibe Newsofthesouth

Es probable que la próxima semana el entrenador Lionel Scaloni anuncie la lista de convocados, en la que seguramente no faltarán Lionel Messi, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. Además, se esperan algunas sorpresas a raíz de que el cuerpo técnico pretende darle minutos a futbolistas que habitualmente tienen poca participación o nos son convocados con regularidad.

En ese contexto, podrían repetir convocatoria los que debutaron ante Puerto Rico: Lautaro Rivero (River), Aníbal Moreno (Palmeiras) y José Manuel ‘Flaco’ López (Palmeiras). Además, hay otros jugadores de buen presente que se ilusionan con ser citados, tal es el caso de Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Matías Soulé (Roma). Por último, Julio Soler (Bournemouth), capitán de la selección argentina que se consagró subcampeona del Mundial Sub 20, podría tener una chance nuevamente.

El 'Flaco' López debutó con la selección argentina y quiere pelear por un lugar en el Mundial CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras estos encuentros, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo de 2026, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que jugar el repechaje), sería la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para jugar el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

Los partidos de la selección argentina en lo que resta del 2025