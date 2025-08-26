Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 6

Concluyó este lunes con cinco encuentros la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dos clubes dominan las tablas de posiciones con 12 puntos cada uno: Estudiantes de La Plata en el grupo A y River Plate en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la A, el Pincha mira a todos desde arriba en soledad gracias a que superó a Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0 como local y superó a Barracas Central, que igualó con Defensa y Justicia 1 a 1 como visitante. El Guapo tiene 11 unidades, uno más que Central Córdoba de Santiago del Estero -derrotó a Belgrano en Córdoba 3 a 0- y Huracán -igualó en Santa Fe 1 a 1 con Unión-. Boca Juniors logró su segunda alegría en fila ante Banfield 2 a 0 en la Bombonera y escaló hasta el quinto lugar con 9 tantos. En la misma línea están el Tatengue y el Halcón de Florencio Varela. Racing, por su parte, fue goleado por Argentinos Juniors 4 a 1 en el barrio porteño de La Paternal y quedó penúltimo.

En la B, el Millonario no le pudo ganar a Lanús en La Fortaleza porque el Granate le igualó en tiempo adicionado 1 a 1, pero sumó una unidad y le alcanzó para ser el líder en solitario. Sus escoltas son Vélez Sarsfield y San Lorenzo, que doblegaron a Godoy Cruz 2 a 0 en Mendoza y a Instituto de Córdoba 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro y tienen 11 puntos. Independiente quedó último porque no jugó su encuentro vs. Platense a raíz de que fue clausurado el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini después de los graves incidentes en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 7

Viernes 29 de agosto

19: Banfield vs. Tigre (Zona A) (ESPN Premium).

19: Newell’s vs. Barracas Central (Zona A) (TNT Sports).

21: Instituto vs. Independiente (Zona B) (TNT Sports).

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports).

17: Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A) (TNT Sports).

17: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium).

19.15: Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B) (TNT Sports).

21.30: Vélez vs. Lanús (Zona B) (ESPN Premium).

Domingo 31 de agosto

14.30: Aldosivi vs. Boca (Zona A) (ESPN Premium).

16.45: Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium).

16.45: Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A) (TNT Sports).

19.15: River vs. San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports).

21.15: Racing vs. Unión (Zona A) (ESPN Premium).

Lunes 1 de septiembre