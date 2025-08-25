Final de la Copa Libertadores 2025: cuándo es y dónde se juega

Ocho equipos están en cuartos de final y competirán por acceder al duelo decisivo programado para fines de noviembre en Perú
Vélez, Racing, River Plate y Estudiantes de La Plata de la Argentina; Liga de Quito de Ecuador; y San Pablo, Palmeiras y Flamengo de Brasil son los clubes que jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y aspiran a llegar a la definición para ser campeón del máximo certamen continental organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
La ronda de ocho equipos tendrá lugar en septiembre y las semifinales, en octubre. El duelo decisivo, por su parte, está programado para el sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú. El recinto es propiedad de Universitario -eliminado en octavos por el Verdão- y tiene capacidad para albergar hasta 80.093 personas.
Será la segunda vez que la capital peruana reciba la definición de la Libertadores después de la edición 2019, la primera que se definió a partido único, en la que Flamengo derrotó a River 2 a 1 con dos goles de Gabriel Barbosa en tiempo adicionado. Rafael Santos Borré había abierto el marcador para un Millonario que acarició el bicampeonato y se quedó sin nada.
Ese encuentro se iba a disputar en Santiago de Chile. Sin embargo, la Conmebol la trasladó a Lima 18 días antes debido a que la capital del país trasandino atravesaba multitudinarias protestas violentas en sus calles por un aumento en las tarifas del metro, que dispararon un gran descontento generalizado.
Todas las finales de la Copa Libertadores a partido único
- 2019 - Flamengo 2 vs. River 1, en el Monumental de Lima.
- 2020 - Palmeiras 1 vs. Santos 0, en el Maracaná de Río de Janeiro.
- 2021 - Palmeiras 2 vs. Flamengo 1, en el Centenario de Montevideo.
- 2022 - Flamengo 1 vs. Paranaense 0, en el Monumental de Guayaquil.
- 2023 - Fluminense 2 vs. Boca 1, en el Maracaná de Río de Janeiro.
- 2024 - Botafogo 3 vs. Atlético Mineiro 1, en el Monumental de Buenos Aires.
Cronograma de los cuartos de final
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Ida
- Vélez vs. Racing - Martes 16 de septiembre a las 19 - Estadio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina.
- River vs. Palmeiras - Miércoles 17 de septiembre a las 21.30 - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina.
- Liga de Quito vs. San Pablo - Jueves 18 de septiembre a las 17 - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador.
- Flamengo vs. Estudiantes de La Plata - Jueves 18 de septiembre a las 21.30 - Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil.
Vuelta
- Racing vs. Vélez - Martes 23 de septiembre a las 19 - Estadio Cilindro de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
- Palmeiras vs. River - Miércoles 24 de septiembre a las 21.30 - Estadio Allianz Parque, San Pablo, Brasil.
- San Pablo vs. Liga de Quito - Jueves 25 de septiembre a las 19 - Estadio Morumbí, San Pablo, Brasil.
- Estudiantes de La Plata vs. Flamengo - Jueves 25 de septiembre a las 21.30 - Estadio UNO, La Plata,Buenos Aires, Argentina.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.
- Independiente - 7
- Boca Juniors - 6
- Peñarol - 5
- River / Estudiantes de La Plata - 4
- San Pablo / Palmeiras / Nacional de Uruguay / Gremio / Santos / Flamengo - 3
- Cruzeiro / Internacional / Atlético Nacional - 2
- Colo Colo / Racing / San Lorenzo / Argentinos Juniors / Vélez / Once Caldas / Liga de Quito / Vélez / Atlético Mineiro / Corinthians / Vasco Da Gama / Fluminense / Botafogo - 1
