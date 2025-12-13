Así quedó conformada la final de la Copa Intercontinental 2025

Este sábado se disputó el playoff de la Copa Intercontinental 2025 y, de esta manera, ya se conocen a los dos finalistas de esta edición: París Saint Germain (PSG) y Flamengo de Brasil. El partido definitivo se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a las 14 (horario argentino) en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de FIFA+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Con el cambio de formato implementado en este 2025, el conjunto parisino se clasificó directamente a la final como campeón de la UEFA Champions League 2024-2025. La explicación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que esto ocurra es sencilla: según el reglamento, el ganador de la Champions avanza a la definición por una cuestión de ranking histórico y competitividad deportiva.

PSG goleó 5 a 0 a Inter de Milán y ganó la Champions League por primera vez en su historia FRANCK FIFE� - AFP�

El Mengão, por su parte, se metió en el encuentro definitorio luego de derrotar a Pyramids de Egipto por 2 a 0 con goles de Leo Pereira y Danilo. Se ganó el derecho de disputar el certamen tras conquistar recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, al vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final con un tanto de Danilo, justamente, el lateral derecho con pasado en Real Madrid, Manchester City y Juventus.

Flamengo no afloja en la Copa Intercontinental; ahora va contra el "cuco" del certamen, PSG Hussein Sayed - AP

Cómo ver online la final de la Copa Intercontinental 2025

La final de la Copa Intercontinental 2025 está programado para este miércoles a las 14 (horario argentino) en Qatar y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de FIFA+. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - Cuatro títulos

Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - Tres cada uno

Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Múnich (Alemania) y Porto (Portugal) - Dos cada uno

River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia) y Borussia Dortmund (Alemania) - Uno cada uno