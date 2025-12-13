Así quedó conformada la final de la Copa Intercontinental 2025

PSG, campeón de la Champions League, y Flamengo, de la Copa Libertadores, se verán las caras en el partido definitivo del certamen que reúne a los campeones de cada continente
Este sábado se disputó el playoff de la Copa Intercontinental 2025 y, de esta manera, ya se conocen a los dos finalistas de esta edición: París Saint Germain (PSG) y Flamengo de Brasil. El partido definitivo se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a las 14 (horario argentino) en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de FIFA+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.
Con el cambio de formato implementado en este 2025, el conjunto parisino se clasificó directamente a la final como campeón de la UEFA Champions League 2024-2025. La explicación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que esto ocurra es sencilla: según el reglamento, el ganador de la Champions avanza a la definición por una cuestión de ranking histórico y competitividad deportiva.
El Mengão, por su parte, se metió en el encuentro definitorio luego de derrotar a Pyramids de Egipto por 2 a 0 con goles de Leo Pereira y Danilo. Se ganó el derecho de disputar el certamen tras conquistar recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, al vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final con un tanto de Danilo, justamente, el lateral derecho con pasado en Real Madrid, Manchester City y Juventus.
Cómo ver online la final de la Copa Intercontinental 2025
La final de la Copa Intercontinental 2025 está programado para este miércoles a las 14 (horario argentino) en Qatar y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de FIFA+. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- FIFA+.
Tabla de campeones de la Copa Intercontinental
- Real Madrid (España) - Cuatro títulos
- Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - Tres cada uno
- Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Múnich (Alemania) y Porto (Portugal) - Dos cada uno
- River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia) y Borussia Dortmund (Alemania) - Uno cada uno
