Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores, tras el título de Flamengo

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025. El Mengão derrotó a Palmeiras por 1 a 0 en el estadio Monumental de Lima, Perú, y se tomó revancha de la final perdida ante el Verdão en 2021. El único gol de la final lo convirtió Danilo, quien se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar dos veces la Libertadores (la primera en 2011 con Santos) y la UEFA Champions League (en ambos casos con Real Madrid). Todos los detalles estadísticos de este partido se pueden ver en canchallena.com.

Tras un primer tiempo parejo, aburrido, en el que prácticamente no hubo participación de los arqueros, el segundo fue mejor. El equipo dirigido por Abel Ferreira tomó la lanza y comenzó a ser protagonista, pero sus delanteros estuvieron erráticos en cada remate y eso, sumado a la buena actuación del arquero argentino de Flamengo, Agustín Rossi, hizo que no pueda abrir el marcador.

Y en el momento menos pensado, a los 67’, cuando el Fla parecía dormido en el campo de juego, la pelota parada marcó el destino de la final. El uruguayo Giorgian de Arrascaeta pateó un córner perfecto que Danilo supo aprovechar como nadie. Se elevó con un salto imponente y, casi en el área chica, entrando en carrera, conectó un cabezazo implacable para la algarabía de los hinchas, que justamente estaban detrás de ese arco.

Los minutos restantes tuvieron un claro dominador, Palmeiras, pero Rossi se hizo fuerte y agigantó su figura, estirando su gran presente. Incluso tuvo una atajada clave a poco del final e inmediatamente después, en el contraataque, Everton Cebolinha hizo una jugada individual maravillosa y provocó un tiro libre que casi sentencia el 2 a 0 para el (minutos después) campeón, pero finalmente el remate del propio Everton pegó en el palo. Luego, en el rebote, Jorge Carrascal la tiró afuera y Darío Herrera, el árbitro argentino de la definición -criticado por no expulsar a Erick Pulgar en el primer tiempo-, marcó el final del partido.

Con este resultado, Flamengo se convirtió en el equipo brasileño con más Libertadores ganadas, con cuatro, en toda la historia, superando a Gremio, San Pablo, Santos y, justamente, Palmeiras, que se mantienen con tres cada uno. Además alcanzó a River y Estudiantes en la tabla de campeones. Por último Brasil igualó a la Argentina como el país con más ediciones ganadas, con 25.

Flamengo ganó la cuarta Copa Libertadores de su historia al derrotar a Palmeiras en la final ERNESTO BENAVIDES - AFP

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y ahora Flamengo (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.