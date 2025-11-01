Así quedó conformada la final del Masters 1000 de París 2025

Jannik Sinner (N°1 del ranking ATP) y Felix Auger Aliassime (10°) superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en la definición
Este sábado se disputaron las semifinales del Masters 1000 de París 2025 y, de esta manera, ya se conoce a los dos finalistas: Jannik Sinner (N°2 del ranking ATP) y Felix Auger Aliassime (10°). El partido definitorio se disputa este domingo a las 11 (horario argentino) en Paris La Défense Arena y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.
El primero en meterse en la definición fue el canadiense Auger Aliassime, quien dejó en el camino al kazajo Alexander Bublik (16°) por 7-6 (3) y 6-4. Ya logró su mejor participación en el certamen parisino, ya que su momento más destacado en la competencia había sido en la edición de 2022, cuando quedó eliminado en semifinales a manos del danés Holger Rune, a la postre campeón. En la temporada en curso ganó el ATP 250 de Montpellier y fue finalista del ATP 500 de Dubai.
Luego llegó el turno del italiano Sinner, que sueña con recuperar el trono del ranking ATP. Avanzó tras vapulear al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-0 y 6-1, en apenas una hora y dos minutos. El resultado aplastante, además, se produce en una superficie en la que es uno de los dominadores del ATP Tour: registra 25 triunfos consecutivos en cancha dura bajo techo desde que abrió su camino al título en las Finales de la Copa Davis de 2023. Este año ganó Australian Open, Wimbledon, y los ATP 500 de China y Vienna, además de ser subcampeón en Roland Garros, US Open, y los Masters 1000 de Roma y Cincinnati.
El camino de Auger Aliassime hacia la final
- Primera ronda: 6-7 (2), 6-3 y 6-3 al argentino Francisco Comesaña (68°).
- Segunda ronda: 5-7, 7-6 (5) y 7-6 (4) al francés Alexandre Müller (44°).
- Octavos de final: 3-6, 6-3 y 6-2 al alemán Daniel Altmaier (50°).
- Cuartos de final: 6-2 y 6-2 al monegasco Valentin Vacherot (40°).
- Semifinal: 7-6 (3) y 6-4 al kazajo Alexander Bublik (16°).
El camino de Sinner hacia la final
- Segunda ronda: 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41°).
- Octavos de final: 7-5 y 6-1 al argentino Francisco Cerúndolo (21°).
- Cuartos de final: 6-3 y 6-3 al estadounidense Ben Shelton (7°).
- Semifinal: 6-0 y 6-1 al alemán Alexander Zverev (3°).
Tabla de campeones del Masters 1000 de París
El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras, por su parte, levantaron el trofeo en dos oportunidades cada uno. Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.
- Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos
- Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres cada uno
- Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos cada uno
