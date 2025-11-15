Así quedó conformada la final del ATP Finals de Turín 2025

Este domingo termina la actividad en el ATP Finals de Turín, más conocido como el tradicional Torneo de Maestros, con la gran definición del título que pondrá cara a cara al N° 1 y 2 del mundo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El juego que cerrará el calendario 2025 de la ATP iniciará a las 14 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además está disponible en la plataforma Disney+ Premium.

El primero en acceder a la definición fue el local, el italiano Sinner, que ya no podrá cerrar la temporada como N° 1, sitio que conservó casi todo el año (esa condición será para Alcaraz), pero igualmente tiene intacta la ilusión de conservar la corona que ganó el año pasado. Será su tercera definición en el Masters tras vencer al australiano Alex de Miñaur en la primera semifinal de este sábado por 7-5, 6-2, en una hora y 52 minutos.

“Llegar a la final por tercer año seguido significa mucho para mí. Hay un gran ambiente para jugar al tenis y es un gran lugar para cerrar esta bonita temporada. Mañana (por este domingo) disfrutaré e intentaré darlo todo para conseguir el mejor resultado posible”, dijo Sinner tras su victoria.

Además, con el triunfo, el italiano llegó a la asombrosa cifra de 30 victorias seguidas y 727 días invicto en canchas duras cubiertas. Justamente, la última vez que cayó fue en la final de este mismo torneo, ante Novak Djokovic, en la primera de las tres a las que accedió. Sólo cuatro jugadores en la historia han registrado una racha mejor hasta la fecha.

Luego, ‘Carlitos’ Alcaraz, que entresemana se aseguró terminar el año como el N° 1 del mundo este año, también se anotó en la final luego de imponerse ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4.

“Sentía que podía hacer todo en la pista”, dijo el español tras su victoria, y agregó: “No importa si era una derecha a la línea, una dejada o un revés, sentía que todo iba a entrar. Creo que la confianza me ayudó a lo largo de todo el partido, llevándome al límite, a hacer algo diferente y estoy contento de seguir jugando un gran tenis”.

De esta manera, Alcaraz tratará de sumar su novena corona de la temporada en un torneo que históricamente le fue esquivo a los españoles (solo lo ganaron Manuel Orantes y Alex Corretja), frente al rival que es amigo, clásico rival y al que aventaja por 10 a 5 en el historial.

Cómo ver online la final del ATP Finals

El ATP Finals 2025, o Torneo de Mestros, se extiende hasta este domingo 16 de noviembre en Turín, Italia y la final, como ocurrió con todos los partidos más destacados a lo largo del torneo, se pueden ver en vivo por televisión en ESPN, o por streaming en la plataforma Disney+.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Tabla de campeones del ATP Finals

Novak Djokovic (Serbia) - 7

Roger Federer (Suiza) - 6

Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5

Ilie Năstase (Rumania) - 4

Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3

Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) - 2

Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) - 1