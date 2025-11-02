Así quedó la tabla histórica de campeones del Masters 1000 de París, tras el título de Jannik Sinner

Jannik Sinner (2°) recuperó el número 1 del ranking de la ATP gracias a que este domingo se coronó campeón del Masters 1000 de París, el noveno y último de la temporada 2025 que se desarrolló en el París La Défense Arena de la capital de Francia, por primera vez en su carrera al derrotar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime (9°) por 6-5 y 7-6 (4).

El italiano comenzó su participación en la segunda ronda porque fue uno de los mejores ocho preclasificados y arrasó con todos sus rivales, con los que no cedió sets. A su vez, se aprovechó de la eliminación de Carlos Alcaraz (1°) en la segunda etapa y lo superó en el escalafón internacional justo antes del ATP Nitto Finals de Turín.

El camino de Sinner al título

Primera ronda: Bye.

Bye. Segunda ronda : 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41°).

: 6-4 y 6-2 al belga Zizou Bergs (41°). Octavos de final : 7-5 y 6-1 al argentino Francisco Cerúndolo (21°).

: 7-5 y 6-1 al argentino Francisco Cerúndolo (21°). Cuartos de final : 6-3 y 6-3 al estadounidense Ben Shelton (7°).

: 6-3 y 6-3 al estadounidense Ben Shelton (7°). Semifinal : 6-0 y 6-1 al alemán Alexander Zverev (3°).

: 6-0 y 6-1 al alemán Alexander Zverev (3°). Final: 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime (9°).

Con su primer título en París, Sinner ingresó a la lista de campeones y tiene una corona al igual que el alemán Alexander Zverev (2024), el danés Holger Rune (2022), los rusos Daniil Medvedev (2020), Karen Khachanov (2018) y Nicolay Davidenko (2006), el estadounidense Jack Sock (2017), los británicos Andy Murray (2016) y Tim Henman (2003), el español David Ferrer (2012), el suizo Roger Federer (2011), el sueco Robin Söderling (2010), el francés Jo-Wilfried Tsonga (2008), el argentino David Nalbandian (2007) y el checo Tomáš Berdych (2005).

Desde que el certamen comenzó a disputarse en la capital francesa en 1968, el serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. El balcánico no participó de la edición 2025 porque se bajó a último momento.

El serbio Novak Djokovic es el máximo campeón del Masters 1000 de París con siete títulos JULIEN DE ROSA - AFP

En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras levantaron el trofeo en dos ocasiones cada uno.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París