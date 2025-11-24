Así quedó conformada la final del Mundial Sub 17 2025

Austria y Portugal eliminaron en semifinales a Italia y Brasil, respectivamente, y competirán para obtener el primer título en su historia
- 3 minutos de lectura'
El Mundial Sub 17 tendrá un campeón inédito porque la final de la edición 2025 que se realiza en Qatar la disputarán Austria y Portugal, seleccionados que eliminaron este lunes en las semifinales a Italia y Brasil, respectivamente, y que buscarán su primera corona porque nunca antes dieron una vuelta olímpica.
En el primer turno, los austríacos sorpredieron a la Azzurra y la doblegaron 2 a 0 con un doblete de Johannes Moser. Luego, los lusos hicieron lo propio ante la Canarinha 6 a 5 por penales tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. En la tanda, Ruan Pablo tuvo en sus pies la clasificación del conjunto sudamericano, pero le erró al arco y, posteriormente, José Neto sentenció la historia para el rival.
Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17
- Austria 2-0 Italia.
- Portugal (6) 0-0 (5) Brasil.
Cronograma de la definición del Mundial Sub 17
Partido por el tercer puesto
- Italia vs. Brasil - Jueves 27 de noviembre a las 9.30.
Final
- Austria vs. Portugal - Jueves 27 de noviembre a las 13.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
El torneo es la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes. Los 44 equipos restantes cerraron su participación antes de las semifinales y entre ellos sobresale la Argentina, que fue el mejor de la primera etapa pero cedió ante México en los octavos de final.
Tabla de campeones del Mundial Sub 17
El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.
- Nigeria - 5
- Brasil - 4
- México / Ghana - 2
- Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1
Todos los campeones del Mundial Sub 17
- China 1985: Nigeria.
- Canadá 1987: Unión Soviética.
- Escocia 1989: Arabia Saudita.
- Ecuador 1991: Ghana.
- Japón 1993: Nigeria.
- Ecuador 1995: Ghana.
- Egipto 1997: Brasil.
- Nueva Zelanda 1999: Brasil.
- Trinidad y Tobago 2001: Francia.
- Finlandia 2003: Brasil.
- Perú 2005: México.
- Corea del Sur 2007: Nigeria.
- Nigeria 2009: Suiza.
- México 2011: México.
- Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
- Chile 2015: Nigeria.
- India 2017: Inglaterra.
- Brasil 2019: Brasil.
- Indonesia 2023: Alemania.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial Sub 17
- 1
Crisis en San Lorenzo: el silencio de los jugadores y la moderación del DT tras la eliminación del Clausura
- 2
Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025
- 3
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
- 4
Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos goles de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final del torneo Clausura