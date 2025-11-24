Así quedó conformada la final del Mundial Sub 17 2025

El Mundial Sub 17 tendrá un campeón inédito porque la final de la edición 2025 que se realiza en Qatar la disputarán Austria y Portugal, seleccionados que eliminaron este lunes en las semifinales a Italia y Brasil, respectivamente, y que buscarán su primera corona porque nunca antes dieron una vuelta olímpica.

En el primer turno, los austríacos sorpredieron a la Azzurra y la doblegaron 2 a 0 con un doblete de Johannes Moser. Luego, los lusos hicieron lo propio ante la Canarinha 6 a 5 por penales tras empatar sin goles en los 90 minutos reglamentarios. En la tanda, Ruan Pablo tuvo en sus pies la clasificación del conjunto sudamericano, pero le erró al arco y, posteriormente, José Neto sentenció la historia para el rival.

Portugal necesitó de los penales para doblegar a Brasil en las semifinales del Mundial Sub 17 Hussein Sayed� - AP�

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17

Austria 2-0 Italia.

Portugal (6) 0-0 (5) Brasil.

Cronograma de la definición del Mundial Sub 17

Partido por el tercer puesto

Italia vs. Brasil - Jueves 27 de noviembre a las 9.30.

Final

Austria vs. Portugal - Jueves 27 de noviembre a las 13.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El torneo es la primera cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con 48 participantes. Los 44 equipos restantes cerraron su participación antes de las semifinales y entre ellos sobresale la Argentina, que fue el mejor de la primera etapa pero cedió ante México en los octavos de final.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17, pero ya no podrá defender el título Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17