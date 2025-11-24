En qué canal pasan Riestra vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 continúan este lunes con tres partidos y el primero de ellos que se desarrolla es Deportivo Riestra vs. Barracas Central desde las 17 en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Nicolás Ramírez impartirá justicia en el cruce de octavos de final del Torneo Clausura entre Riestra y Barracas Central Manuel Cortina

La previa de Riestra vs. Barracas

El Malevo tuvo una gran temporada y se clasificó a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual. En la primera etapa del Clausura terminó tercero en la zona B con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro caídas y anhela con llegar lejos en el certamen para dar el gran golpe.

El Guapo, por su parte, celebró el sábado su clasificación al mismo torneo internacional, luego de que Lanús se coronó campeón de la edición de este año y liberó un cupo en la Anual. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa tuvo también un buen año, amparado en reiteradas ocasiones en fallos arbitrales a su favor, y se metió en los cruces de eliminación directa con el sexto puesto en el grupo A gracias a 23 unidades (cinco alegrías, ocho pardas y tres derrotas).

Barracas Central anhela con meterse entre los ocho mejores del Torneo Clausura Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.21 contra 4.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria y clasificación del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo reglamentario y el suplementario, cotiza a 2.90.

Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y jugará contra el vencedor de Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata, que chocan este lunes a las 22.