En qué canal pasan Riestra vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro se disputa este lunes en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Nicolás Ramírez; el ganador enfrentará en cuartos a Unión o Gimnasia
- 3 minutos de lectura'
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 continúan este lunes con tres partidos y el primero de ellos que se desarrolla es Deportivo Riestra vs. Barracas Central desde las 17 en el estadio Guillermo Laza con arbitraje de Nicolás Ramírez.
El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La previa de Riestra vs. Barracas
El Malevo tuvo una gran temporada y se clasificó a la Copa Sudamericana 2026 a través de la Tabla Anual. En la primera etapa del Clausura terminó tercero en la zona B con 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro caídas y anhela con llegar lejos en el certamen para dar el gran golpe.
El Guapo, por su parte, celebró el sábado su clasificación al mismo torneo internacional, luego de que Lanús se coronó campeón de la edición de este año y liberó un cupo en la Anual. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa tuvo también un buen año, amparado en reiteradas ocasiones en fallos arbitrales a su favor, y se metió en los cruces de eliminación directa con el sexto puesto en el grupo A gracias a 23 unidades (cinco alegrías, ocho pardas y tres derrotas).
Posibles formaciones
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.21 contra 4.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria y clasificación del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo reglamentario y el suplementario, cotiza a 2.90.
Quien se imponga en el cruce avanzará a cuartos de final y jugará contra el vencedor de Unión de Santa Fe vs. Gimnasia de La Plata, que chocan este lunes a las 22.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Clausura 2025
Única opción. En qué canal pasan Racing vs. River, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy
En Santa Fe. En qué canal pasan Unión vs. Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy
"Una falta de respeto". Cómo sigue el “Espaldazo”: el informe de Dóvalo, la sanción confirmada a Estudiantes y lo que puede pasar
- 1
Liverpool fue goleado en Anfield Road y Manchester City se quejó del VAR tras la derrota
- 2
Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos goles de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final del torneo Clausura
- 3
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
- 4
Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal