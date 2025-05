Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 ya conoce a sus ocho clasificados a los cuartos de final. Los ganadores de cada uno de los cruces de octavos avanzaron de ronda y, al igual que en dicha instancia, en cuartos habrá partidos de eliminación directa en el estadio del mejor ubicado en la etapa de grupos. Los detalles de todo el certamen están disponibles en canchallena.com.

Los emparejamientos de la ronda de los ocho mejores son: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo, River vs. Platense, Rosario Central vs. Huracán y Boca vs. Independiente. Los anfitriones serán el Bicho (quedó primero en el grupo A y el Ciclón cuarto en el B), el Millonario (fue 2° en el B y el Calamar 6° en la misma zona), el Canalla (fue 1° en la B y el Globo 4° en la A) y el xeneize (fue 2° en el A y el Rojo 3° en el B).

Los cuartos de final arrancan en la semana del 18 y las semifinales en la del 25.

Así se juegan los cuartos de final

Argentinos Juniors vs. San Lorenzo - Día y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona.

- Día y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona. River vs. Platense - Día y hora a confirmar - Estadio Monumental.

- Día y hora a confirmar - Estadio Monumental. Rosario Central vs. Huracán - Día y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito.

- Día y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito. Boca vs. Independiente - Día y hora a confirmar - La Bombonera.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Tabla de campeones históricos de la Primera División del fútbol argentino (títulos nacionales e internacionales)