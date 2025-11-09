Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami

La temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) está en instancias decisivas con el Inter Miami de Lionel Messi como protagonista y uno de los aspirantes al título que se le negó hace un año y que es la gran obsesión del rosarino en el cierre de su carrera.

Las Garzas sufrieron más de la cuenta, pero eliminaron a Nashville en el tercer juego de la primera ronda de la Conferencia Este con una victoria 4 a 0 y avanzaron a las semifinales de su región vs. Cincinnati. La llave comenzó con un triunfo 3 a 1 del conjunto de Javier Mascherano como local. Luego, de visitante, fue caída 2 a 1 y, por eso, se necesitó de un tercer duelo en el que el astro rosarino encaminó la goleada con los dos primeros tantos.

Cincinnati, por su parte, también disputó tres cotejos ante Columbus Crew y en el último sonrió 2 a 1. La serie la comenzó con un triunfo 1 a 0 y, luego, cedió 4 a 0. El otro choque de las semifinales del Este será entre Philadelphia Union y New York City. Philadelphia eliminó a Chicago Fire en dos juegos -victoria 4 a 2 por penales tras empardar 2 a 2 y triunfo 3 a 0 de visitante- mientras que el elenco de la Gran Manzana sonrió ante Charlotte en tres cotejos -triunfo 3 a 1 en el último-.

En el Oeste quedaron emparejados Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC y Minessota vs. San Diego FC o Portland Timbers, que cierran su llave este domingo. Los Whitecaps dejaron atrás a Dallas en dos enfrentamientos -3 a 0 y 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1- y Los Angeles FC doblegaron a Austin también con dos choques -victorias 2 a 1 y 4 a 1-. Minessota, por su parte, necesitó de tres partidos para imponerse a Seattle y lo hizo en el último 7 a 6 por penales luego de igualar 3 a 3.

Cuadro de playoffs la MLS 2025

Semifinales de conferencia

Oeste

Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC.

Minessota vs. San Diego FC o Portland Timbers.

Este

Cincinnati vs. Inter Miami.

Philadelphia Union vs. New York City.

El cuadro de la MLS, con siete de los ocho equipos confirmados en las semifinales de conferencia, entre ellos Inter Miami Canchallena

Las semifinales, las finales de zonas y la definición, programada para el 6 de diciembre, serán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la etapa regular. Todos los duelos de los playoffs de la MLS se pueden ver en vivo por MLS Season Pass en Apple TV mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto de cada juego con información y estadísticas actualizadas al instante.

30 franquicias iniciaron el certamen 2025 de la MLS y nueve siguen en carrera por el título. Además de los equipos eliminados en la reclasificación y la primera ronda de los playoffs, también se despidieron los que se ubicaron del décimo puesto hacia atrás en cada una de las conferencias de la primera etapa: San José, Colorado, Houston, St. Louis, Los Angeles Galaxy y Kansas en el Este más New York, New England, Toronto, Atlanta, Montreal y DC United en el Oeste.

Minnesota United aspira a ser campeón de la MLS por primera vez en su historia Ellen Schmidt - FR171854 AP

Tabla de campeones de la MLS