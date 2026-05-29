A qué hora es y por dónde pasan el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los posibles emparejamientos de la ronda de los 16 mejores quedarán definidos este viernes; primero se disputarán los playoffs de 16vos de final
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Este viernes, a partir de las 12 de la Argentina, se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. En el mismo se conocerán los posibles cruces de la instancia de los 16 mejores, que se disputará después del playoff entre los segundos de la etapa de grupos y los terceros de la Copa Libertadores, entre los que está Boca. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.
De esta manera, quedará dibujado el cuadro y se dará a conocer el camino que deberá superar cada equipo para llegar a la final del 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. A continuación, ocurrirá lo mismo con la Copa Libertadores, que no tiene una instancia de repechaje y cuya definición está programada para el 28 del mismo mes en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
De los equipos argentinos que participaron de la primera ronda del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, únicamente River disputará directamente los octavos de final, ya que terminó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo H. El otro que sigue en carrera es Tigre, que fue segundo en la zona A y jugará los 16vos de final. El resto quedó eliminado.
Lanús y Boca, por su parte, fueron los únicos argentinos que no lograron avanzar a octavos de final en la prestigiosa Libertadores, algo que si consiguieron Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central. El Granate terminó tercero en el Grupo G y disputará uno de los playoffs de la Sudamericana ante un segundo de ese certamen. Al xeneize le pasó lo mismo en la zona D tras perder con Universidad Católica por la mínima diferencia, como local, en la última fecha.
Cómo ver online el sorteo de la Copa Sudamericana 2026
Tanto la ceremonia de la Copa Sudamericana como la de la Libertadores se pueden ver en vivo por televisión en Fox Sports, canal que se puede sintonizar online a través de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play (en todos los casos se requiere una suscripción activa), como así también por streaming a través del plan premium de Disney+ o en el canal de Youtube de Conmebol.
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Cruces de los playoffs
- Bolívar vs. Gremio
- Sporting Cristal vs. Bragantino
- Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
- Boca vs. O’Higgins
- Nacional de Uruguay vs. Tigre
- Independiente Santa Fe vs. Caracas
- Lanús vs. Cienciano
- Universidad César Vallejo vs. Santos
*En negrita los equipos provenientes de la Copa Libertadores
*El partido de ida se juega en el estadio del equipo que viene de la Libertadores; mientras que la vuelta se disputa en la casa del club que quedó segundo en su zona de la Sudamericana
Bombos para el sorteo de octavos de final
Bombo 1
- Botafogo
- River
- Montevideo City Torque
- Olimpia
- San Pablo
- Macará
- Atlético Mineiro
- Recoleta
Bombo 2
- Bolívar o Gremio
- Sporting Cristal o Bragantino
- Independiente Medellín o Vasco da Gama
- Boca u O’Higgins
- Nacional de Uruguay o Tigre
- Independiente Santa Fe o Caracas
- Lanús o Cienciano
- Universidad César Vallejo o Santos
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos títulos
- River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno
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