A qué hora es y por dónde pasan el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este viernes, a partir de las 12 de la Argentina, se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ubicada en Luque, Paraguay. En el mismo se conocerán los posibles cruces de la instancia de los 16 mejores, que se disputará después del playoff entre los segundos de la etapa de grupos y los terceros de la Copa Libertadores, entre los que está Boca. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

De esta manera, quedará dibujado el cuadro y se dará a conocer el camino que deberá superar cada equipo para llegar a la final del 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. A continuación, ocurrirá lo mismo con la Copa Libertadores, que no tiene una instancia de repechaje y cuya definición está programada para el 28 del mismo mes en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 Twitter

De los equipos argentinos que participaron de la primera ronda del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, únicamente River disputará directamente los octavos de final, ya que terminó en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo H. El otro que sigue en carrera es Tigre, que fue segundo en la zona A y jugará los 16vos de final. El resto quedó eliminado.

Lanús y Boca, por su parte, fueron los únicos argentinos que no lograron avanzar a octavos de final en la prestigiosa Libertadores, algo que si consiguieron Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Platense y Rosario Central. El Granate terminó tercero en el Grupo G y disputará uno de los playoffs de la Sudamericana ante un segundo de ese certamen. Al xeneize le pasó lo mismo en la zona D tras perder con Universidad Católica por la mínima diferencia, como local, en la última fecha.

Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores y decantó en el playoff de la Sudamericana Gustavo Garello - AP

Cómo ver online el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

Tanto la ceremonia de la Copa Sudamericana como la de la Libertadores se pueden ver en vivo por televisión en Fox Sports, canal que se puede sintonizar online a través de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play (en todos los casos se requiere una suscripción activa), como así también por streaming a través del plan premium de Disney+ o en el canal de Youtube de Conmebol.

Fox Sports

Disney+ Premium

Canal de Youtube de la Conmebol

Cruces de los playoffs

Bolívar vs. Gremio

vs. Gremio Sporting Cristal vs. Bragantino

vs. Bragantino Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

vs. Vasco da Gama Boca vs. O’Higgins

vs. O’Higgins Nacional de Uruguay vs. Tigre

vs. Tigre Independiente Santa Fe vs. Caracas

vs. Caracas Lanús vs. Cienciano

vs. Cienciano Universidad César Vallejo vs. Santos

Tigre jugará el playoff de la Copa Sudamericana 2026 frente a Nacional de Uruguay LUIS ROBAYO - AFP

*En negrita los equipos provenientes de la Copa Libertadores

*El partido de ida se juega en el estadio del equipo que viene de la Libertadores; mientras que la vuelta se disputa en la casa del club que quedó segundo en su zona de la Sudamericana

Bombos para el sorteo de octavos de final

Bombo 1

Botafogo

River

Montevideo City Torque

Olimpia

San Pablo

Macará

Atlético Mineiro

Recoleta

Bombo 2

Bolívar o Gremio

Sporting Cristal o Bragantino

Independiente Medellín o Vasco da Gama

Boca u O’Higgins

Nacional de Uruguay o Tigre

Independiente Santa Fe o Caracas

Lanús o Cienciano

Universidad César Vallejo o Santos

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana