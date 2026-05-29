Una por una: las principales ausencias en la lista de Scaloni para el Mundial 2026

La lista de 26 futbolistas seleccionados por Lionel Scaloni para la próxima Copa del Mundo tiene ilustres ausentes. Por empezar, hay nueve campeones en Qatar 2022 que no repiten en Estados Unidos, México y Canadá. Luego, al menos dos futbolistas de gran nivel, Marcos Senesi (Bournemouth) y Emiliano Buendía (Aston Villa), fueron obviados por el DT, que optó por alternativas más conocidas en sus puestos. Por último, los lesionados que no pudieron ser tenidos en cuenta, como Juan Foyth (Villarreal, uno de los campeones en Qatar) y Joaquín Panichelli (Estrasburgo, de Francia). A continuación, un repaso por sus actualidades y las posibles razones por las que el entrenador de la selección los dejó de lado.

Acuña, Buendía y Senesi, tres de muy buen semestre

Marcos Acuña (River, 34 años): el Huevo cambió reproches por aplausos en este 2026. A tal punto que se transformó en el mejor jugador de campo del equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet. Y sólo por detrás de la fantástica irrupción del arquero Santiago Beltrán. Es cierto que al lateral izquierdo, que también puede jugar como carrilero, no lo ayudaron las lesiones. Sobre todo, musculares. Contracturas, distensiones y hasta desgarros formaron parte de su paisaje deportivo en los últimos meses. Puede que Scaloni no haya querido arriesgar y, por eso, apenas llevó a un solo lateral izquierdo al Mundial (Nicolás Tagliafico). ¿Y si se lesiona durante el Mundial? En ese caso, apelará a la tan mentada versatilidad. Tanto Facundo Medina (Olympique de Marsella, de Francia) como Valentín Barco (Estrasburgo) pueden jugar por esa banda. Lo mismo que el recuperado Nicolás González (Atlético de Madrid, de España).

Marcos Acuña, con la camiseta número 8 de la selección argentina, durante la última Copa América Anibal Greco

Marcos Senesi (Bournemouth, 29 años): el defensor central fue una de las piedras fundamentales en la gran campaña de su equipo, que terminó en el sexto puesto y clasificado a la próxima Europa League. El zaguero formado en San Lorenzo, en tanto, se despidió de los hinchasde su club esta misma semana y su futuro estará en Tottenham, donde podría compartir vestuario con uno que sí estará en el próximo mundial: Cristian “Cuti” Romero. Senesi tiene algo más de 200 minutos con la selección mayor: dos partidos como titular (Venezuela y Mauritania) y uno como suplente (Estonia, antes del Mundial 2022). Era el defensor central menos probado de los candidatos a pasar el corte. Los cuatro elegidos (Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Romero) suman muchos más partidos que él. Senesi competía con Facundo Medina, pero la polifuncionalidad del formado en River y con pasado en Talleres de Córdoba y Lens, de Francia, le terminó ganando la pulseada.

Marcos Senesi, con la 6 de la Argentina en el amistoso ante Venezuela disputado el 10 de octubre de 2025 LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Emiliano Buendía (Aston Villa, 29 años): El marplatense se quedó afuera de la nómina mundialista pese a su gran actuación en la final de la Europa League con la camiseta de los Villanos. Convirtió un golazo, dio una asistencia y se llevó el premio MVP de la final ante el Friburgo alemán, disputada en Estambul. A los ojos de Scaloni, sin embargo, la posición del mediocampista creativo o volante mixto es para otros futbolistas, como Giovani Lo Celso (Betis, de España), quien se perdió Qatar 2022 por lesión y ahora estará. El rosarino supo ser uno de los mejores interlocutores de Lionel Messi en la mitad de la cancha y la apuesta será que no pierda la memoria. Buendía suma apenas 19 minutos con la camiseta albiceleste (en un amistoso frente a Angola en 2025) y deberá seguir esperando.

Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 años): Si la convocatoria para el Mundial hubiera sido el año pasado, lo más probable es que el talento formado en River hubiera aparecido entre los 26. Sin embargo, el mediocampista ofensivo no pasó el corte y deberá contentarse con ver la Copa del Mundo por televisión. Le jugaron en contra la irrupción meteórica de Nico Paz en el Como (aunque su pase es de Real Madrid) y la ciclotimia del equipo blanco en la temporada 25/26. Sin títulos, tuvo dos entrenadores (Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa) que no supieron imponer una idea de juego clara. En plena adaptación al ritmo europeo, Mastantuono lo padeció. Y lo pagó con su ausencia en el Mundial.

Franco Mastantuono, con la amiseta de la selección argentina en el amistoso contra Mauritania disputado en la Bombonera Manuel Cortina

Los nueve campeones del mundo que no estarán

Hay nueve futbolistas que consiguieron la tercera estrella en Qatar 2022 que no estarán en el próximo Mundial. Sus situaciones son distintas: algunos se lo perderán por lesión (Juan Foyth), otros ni siquiera habían sido incluidos en la lista preliminar de los 55 (Paulo Dybala, Ángel Correa y Alejandro “Papu” Gómez). Otros pasaron ese primer corte, pero no así el segundo: Germán Pezzella, Marcos Acuña y Guido Rodríguez. Los dos restantes, Ángel Di María y Franco Armani, habían anunciado su retiro de la selección argentina.

Pezzella, por caso, pagó un precio altísimo por su inactividad por lesión en River. Su regreso al primer equipo, además, no fue el esperado y, de hecho, ni siquiera es titular indiscutido en el conjunto dirigido por Coudet. En su caso, y con 34 años, su ausencia en el plantel definitivo se explica por su actualidad. Lo mismo corre para Guido Rodríguez, quien no se asentó en el West Ham inglés -equipo que perdió la categoría- y emigró a Valencia en busca de minutos. Allí sí jugó 16 partidos y convirtió cuatro goles, pero no alcanzó para convencer a Scaloni, que irá al Mundial sin un mediocampista de corte defensivo puro.

Guido Rodríguez toca la Copa del Mundo tras la final del Mundial 2022 en Qatar; es uno de los campeones ausentes en la convocatoria final de Lionel Scaloni Soccrates Images - Getty Images Europe

Dybala, Ángel Correa y “Papu” Gómez son casos distintos. Es posible que el cuerpo técnico de la Argentina no haya pensado que la Joya podría regresar de buena manera de su última lesión y ser uno de los artífices de la clasificación de la Roma a la Champions de la próxima temporada. Pero el cordobés lo hizo y, en pleno coqueteo con Boca, demostró que está vigente. Tanto, que el club de la capital italiana quiere renovarle el contrato. Al igual que Mastantuono, Dybala padeció la irrupción de Nico Paz, el jugador destinado a ser el Messi bis en el Mundial.

Ángel Correa, en tanto, la rompió en los Tigres de México: 18 goles y 13 asistencias en 49 partidos. Sin embargo, no juega para la selección argentina desde junio de 2024 (un amistoso con Ecuador). El ex San Lorenzo y Atlético de Madrid perdió influencia en un ataque que ya tiene a Lautaro Martínez y Julián Álvarez y en el que también aparecen Giuliano Simeone, además del capitán, Lionel Messi. “Papu” Gómez, en tanto, purgó una sanción de dos años por doping y recién volvió al fútbol el año pasado con la camiseta del Pádova italiano. Armani y Di María, dos símbolos, mirarán desde afuera por decisión propia. Y Foyth, por lesión. Lo mismo que Valentín Carboni (Racing) y Joaquín Panichelli, el ex River que, gracias a sus goles en Estrasburgo, podría haber sido el tercer 9 del equipo. En su lugar estará José Manuel López, de Palmeiras.