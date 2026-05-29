Cuándo podrían enfrentarse River y Boca en la Copa Sudamericana 2026

Tras el sorteo de los cruces, el Millonario y el xeneize se verían las caras en un hipotético Superclásico de semifinales; tras el Mundial empiezan los playoffs
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River y Boca podrían enfrentarse en una nueva copa internacional. Así lo determinó el sorteo de los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, certamen en el que ya estaba el Millonario y al que se sumó el xeneize tras decantar de la Copa Libertadores, torneo en el que fue tercero en el Grupo D. Si ambos avanzan en sus respectivos compromisos el hipotético cruce se daría en semifinales. Todos los detalles de este torneo se pueden consultar en canchallena.com.
Las series de 16vos de final, en las que está Boca, se llevarán entre el 21 -dos días después de la final del Mundial 2026- y el 30 de julio. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. En este sentido, el xeneize se medirá con O’Higgins de Chile, definiendo como visitante el primer paso que debería dar en este torneo, ante Recoleta de Paraguay.
A continuación podría enfrentar a Bolívar, Gremio o San Pablo. River, por su parte, ganó su zona en la Sudamericana y definirá todas las series en su casa, el estadio Monumental. En octavos jugará con el ganador de Santa Fe de Medellín y Caracas. En cuartos iría ante Independiente Medellín, Vasco Da Gama u Olimpia de Paraguay.
Cruces de los playoffs
- Bolívar vs. Gremio
- Sporting Cristal vs. Bragantino
- Independiente Medellín vs. Vasco da Gama
- Boca vs. O’Higgins
- Nacional de Uruguay vs. Tigre
- Independiente Santa Fe vs. Caracas
- Lanús vs. Cienciano
- Universidad César Vallejo vs. Santos
Cruces de los octavos de final
- Boca/O’Higgins vs. Recoleta
- Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro
- Lanús/Cienciano vs. Botafogo
- Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia
- Santa Fe/Caracas vs. River Plate
- Nacional/Tigre vs. City Torque
- Universidad Central/Santos vs. Macará
- Bolívar/Gremio vs. San Pablo
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
- Playoffs de 16avos de final: Entre el 21 y el 30 de julio
- Octavos de final: Entre el 11 y el 20 de agosto
- Cuartos de final: Entre el 8 y el 17 de septiembre
- Semifinal: Entre el 13 y el 21 de octubre
- Final: 21 de noviembre en Montevideo, Uruguay.
El último Superclásico en la Copa Sudamericana
La última vez que River y Boca se enfrentaron en la Copa Sudamericana fue en 2014, y ocurrió en la misma instancia en la que podría suceder ahora.
En la ida empataron 0 a 0 en la Bombonera y luego el Millonario se impuso en el Monumental con un recordado gol de Leonardo Pisculichi.
Más tarde, cuando las finales aún se desarrollaban con formato de ida y vuelta, River se consagró ante Atlético Nacional de Medellín por un global de 3 a 1.
Tabla de campeones de la Copa Sudamericana
- Liga de Quito (Ecuador), Boca (Argentina), Independiente (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Lanús (Argentina) - Dos títulos
- River (Argentina), San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina), Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México), Cienciano (Perú) y Racing (Argentina) - Uno
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