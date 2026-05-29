Sorteo de la Copa Sudamericana: River se enfrentará con el ganador de Santa Fe o Caracas y puede jugar contra Boca en semifinales

River aguardará por uno de estos cruces de playoffs, con la posibilidad de que le toque Boca:

Gremio vs. Bolívar

Bragantino vs. Sporting Cristal

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

O’Higgins vs. Boca

Tigre vs. Nacional

Caracas vs. Independiente Santa Fe

Cienciano vs. Lanús

Santos vs. Universidad Central

El sorteo definirá qué llave ocupará cada serie y, en consecuencia, el rival del conjunto argentino.