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Sorteo de la Copa Sudamericana: River se enfrentará con el ganador de Santa Fe o Caracas y puede jugar contra Boca en semifinales

El evento es en la sede de la Conmebol en Luque (Paraguay)

Fixture Copa Sudamericana: posible River-Boca en semifinales
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Posible superclásico en semifinales de la Copa Sudamericana

River podría cruzarse con Boca recién en semifinales de la Copa Sudamericana, si cada uno supera a sus rivales hasta esa instancia. Para que eso ocurra, Boca deberá vencer a O’Higgins (Chile) en los playoffs; luego enfrentaría a Recoleta (Paraguay). En cuartos, los posibles rivales son Bolívar (Bolivia), Gremio o San Pablo (ambos de Brasil). En el caso de River, que definiría todas las series en el Monumental, espera por el ganador de Independiente Santa Fe (Colombia) o Caracas (Venezuela) en octavos. Luego, podría cruzarse con Independiente de Medellín (Colombia), Vasco da Gama (Brasil) u Olimpia (Paraguay), en cuartos.

Fixture completo de la Copa Sudamericana
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El camino de los argentinos en la Copa Sudamericana

El cuadro dejó abierta la posibilidad de cruces entre equipos de la Argentina recién a partir de los cuartos de final, si es que avanzan. Boca deberá superar a O’Higgins y, si lo consigue, enfrentará en octavos a Recoleta. En esa misma parte de la llave aparece River, que jugará contra el ganador de Independiente Santa Fe- Caracas y, si avanza, contra Independiente Medellín-Vasco da Gama u Olimpia. Lo que deja abierta una posible superclásico en semifinales. Del otro lado del cuadro quedaron Lanús y Tigre. El equipo granate deberá eliminar a Cienciano para cruzarse con Botafogo en octavos, mientras que Tigre buscará superar a Nacional para medirse con Montevideo City Torque. Si ambos avanzan, podrían enfrentarse entre sí en los cuartos de final. De avanzar, existe la posibilidad de una final entre clubes de la Argentina porque quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro.

El camino de los argentinos en la Copa Libertadores

El cuadro dejó abierta la posibilidad de cruces entre equipos de la Argentina desde los octavos de final. Rosario Central enfrentará a Corinthians y, si avanza, podría encontrarse con Estudiantes de La Plata, que jugará ante Universidad Católica. Del otro lado de la llave aparecen Platense, que se medirá con Coquimbo Unido, e Independiente Rivadavia, cuyo rival será Fluminense. Podrían enfrentarse también en cuartos. De avanzar, existe la posibilidad de una final entre clubes de la Argentina porque quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro.

Los cruces de la Conmebol Libertadores

Estos son los cruces definidos de octavos de final de la Copa Libertadores:

  • Estudiantes vs. Universidad Católica
  • Rosario Central vs. Corinthians
  • Cruzeiro vs. Flamengo
  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
  • Mirassol vs. Liga de Quito
  • Palmeiras vs. Cerro Porteño
  • Platense vs. Coquimbo Unido
  • Fluminense vs. Independiente Rivadavia de Mendoza
El camino a la final de la Copa Libertadores
El camino a la final de la Copa Libertadores

Los cruces de la Conmebol Sudamericana

Estos son los cruces definidos de octavos de final de la Copa Sudamericana, con los playoffs previos por definirse:

  • Boca u O’Higgins vs. Recoleta
  • Bolívar o Gremio vs. San Pablo
  • Independiente Santa Fe o Caracas vs. River
  • Independiente de Medellín o Vasco da Gama vs. Olimpia
  • Sporting Cristal o Bragantino vs. Atlético Mineiro
  • Universidad o Santos vs. Macará
  • Nacional o Tigre vs. Montevideo City Torque
  • Lanús o Cienciano vs. Botafogo
El camino a la gran conquista
El camino a la gran conquista

El antecedente hace 12 años

El último antecedente fue en las semifinales de 2014, a favor del Millonario. Fue empate en la ida sin goles y la vuelta 1-0 a favor del equipo de Marcelo Gallardo en ese momento, con el famoso penal de Emmanuel Gigliotti atajado por Marcelo Barovero y el golazo de Leonardo Pisculichi. Este año, si se da el enfrentamiento, otra vez sería en semis.

River define todo en el Monumental

El equipo de Eduardo Coudet será local hasta la final en Barranquilla. Botafogo, el único con el que definía como visitante, quedó del otro lado del cuadro.

Montevideo City Torque, puntero del Grupo F, espera por Nacional o Tigre

Los uruguayos, que ganaron su zona con 13 puntos, podrían enfrentarse a los uruguayos o al conjunto dirigido por Diego Dabove.

Macará, contra el vencedor de Universidad Central o Santos

Los ecuatorianos, punteros del grupo de Tigre, esperan en octavos de final por los de Universidad o Santos.

Independiente Medellín o Vasco da Gama serán los rivales de Olimpia

Los paraguayos, punteros del Grupo G que compartieron con Vasco da Gama, podrían volver a enfrentarse con los brasileños.

San Pablo se medirá contra el ganador de Bolivar o Gremio

El equipo de Jonathan Calleri espera en octavos de final al ganador del cruce entre los bolivianos y los brasileños.

El posible rival de River

El equipo de Eduardo Coudet enfrentará al ganador de Independiente Santa Fe o Caracas en octavos de final de la Copa Sudamericana.

AMDEP2308. LUQUE (PARAGUAY), 19/03/2026.- La gerenta de Competiciones de Conmebol, Luciana Antunes, muestra el nombre del equipo River Plate de Argentina, durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 este jueves, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AMDEP2308. LUQUE (PARAGUAY), 19/03/2026.- La gerenta de Competiciones de Conmebol, Luciana Antunes, muestra el nombre del equipo River Plate de Argentina, durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 este jueves, en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino - EFE

El posible rival de Lanús

El ganador de Lanús y Cienciano enfrentará a Botafogo en octavos de final de la Sudamericana.

El posible rival de Atlético Mineiro

Sporting Cristal o Bragantino se jugarán el pase a la siguiente fase, donde esperará Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez.

El posible rival de Boca en octavos

El ganador de Boca vs. O’Higgins se enfrentará a Recoleta en octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sorteo; Copa Sudamericana; Fútbol; Deportes; Conmebol; Boca Juniors
Sorteo; Copa Sudamericana; Fútbol; Deportes; Conmebol; Boca Juniors

San Pablo se medirá contra el ganador de Bolivar o Gremio

El equipo de Jonathan Calleri espera en octavos de final al ganador del cruce entre los bolivianos y los brasileños.

¿Cómo será el sorteo?

La ceremonia se dividirá en dos partes. Primero se sortearán los cruces de los octavos de la Sudamericana, entre los que juegan playoffs y los ocho ganadores de grupo que ya están en octavos. No habrá restricciones por país ni antecedentes, por lo que podrán cruzarse equipos de la misma nación o que ya compartieron grupo. Además, quedará armado todo el cuadro rumbo a la final de Barranquilla.

Arranca el sorteo de la Sudamericana

Como es habitual, la Conmebol inicia con la Copa Sudamericana, para definir los cruces de octavos de final. Con la posibilidad de un River-Boca.

Los argentinos que siguen en carrera

La Argentina mantiene una presencia importante en las fases decisivas de los torneos continentales. En la Sudamericana continúan River, Boca, Lanús y Tigre. En la Libertadores, en tanto, Platense, Rosario Central, Estudiantes e Independiente Rivadavia esperan por el sorteo de octavos.

El consuelo de la Sudamericana para Boca

Tras el papelón de anoche, Boca cayó a la Sudamericana, que aparece como un premio consuelo para la temporada. El club de la Ribera ganó el certamen en 2004 y 2005, pero desde entonces no volvió a levantar el trofeo. El equipo xeneize intentará volver a instalarse entre los protagonistas del continente y recuperar protagonismo en el plano internacional.

Los posibles rivales de River en octavos

River aguardará por uno de estos cruces de playoffs, con la posibilidad de que le toque Boca:

  • Gremio vs. Bolívar
  • Bragantino vs. Sporting Cristal
  • Vasco da Gama vs. Independiente Medellín
  • O’Higgins vs. Boca
  • Tigre vs. Nacional
  • Caracas vs. Independiente Santa Fe
  • Cienciano vs. Lanús
  • Santos vs. Universidad Central

El sorteo definirá qué llave ocupará cada serie y, en consecuencia, el rival del conjunto argentino.

El camino hasta las finales

El sorteo de este mediodía despejará todo el camino hacia las finales tanto de la Libertadores como Sudamericana. Los equipos del continente sabrán este viernes la hoja de ruta desde octavos de final y hasta el partido decisivo. La Libertadores encontrará a su próximo campeón en el estadio Centenario, de Montevideo (Uruguay). La Sudamericana, en tanto, lo hará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla (Colombia).

El morbo de un eventual superclásico

A partir de octavos de final no rige la regla que impide enfrentarse a dos equipos de un mismo país. Por eso, la Copa Sudamericana puede aportar un superclásico entre River y Boca. La serie entre los dos equipos más importantes de la Argentina puede darse de octavos en adelante y el equipo millonario definirá en el Monumental, aunque depende de que los xeneizes dobleguen a O’Higgins en el playoff y que el sorteo los empareje. Con el único equipo en el que los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet deberían jugar el segundo partido como visitantes es Botafogo, de Brasil. El conjunto de Río de Janeiro fue el mejor de todos los primeros en la fase de grupos de la Sudamericana.

Los equipos argentinos conocen a sus próximos rivales

Este viernes desde las 12 (hora de Argentina) se sortearán las siguientes fases de las copas Libertadores y Sudamericana en la sede de la Conmebol (Paraguay). Platense, Rosario Central, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia (Mendoza) conocerán este mediodía a sus rivales en los octavos de final de la Copa Libertadores. En la Sudamericana, en tanto, River sabrá contra el ganador de qué serie se medirá en la misma instancia del segundo torneo en importancia del fútbol sudamericano. Boca y Lanús ya saben a sus oponentes en los playoffs: los xeneizes jugarán contra O’Higgins, de Chile, mientras que los granates se medirán con Cienciano, de Perú. El sorteo tendrá televisación de Fox Sports, Disney+, DGO, MiTelefé, HBO Max y el canal de Youtube de Conmebol.

Por Augusto Sanz
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