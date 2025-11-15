Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025

Este sábado concluyeron en Qatar los 16vos de final del Mundial Sub 17, instancia que se agregó recientemente a raíz de la modificación del formato de la Copa del Mundo, el mismo que se utilizará el año que viene en mayores, con la participación de 48 equipos. En este sentido, 16 selecciones avanzaron a los octavos, a los que no pudo llegar la selección argentina que había sido la mejor de la instancia de grupos. Todos los detalles de la Copa del Mundo y el minuto a minuto de los partidos de los equipos que siguen en carrera se pueden seguir en canchallena.com.

El camino de esta parte del torneo comenzó a desandarse el viernes, con la mitad de los compromisos del fixture y allí se quedó la albiceleste conducida por Diego Placente, que cayó por penales 5 a 2 con México, tras igualar en tiempo reglamentario 2 a 2. De esta manera, al conjunto argentino le sigue siendo esquivo este título, el único que no tiene considerando todas sus categorías.

Los octavos de final se desarrollarán el próximo martes 18 de noviembre.

Los goles de la albiceleste los anotaron Ramiro Tulián y Fernando Closter mientras que Luis Gamboa hizo un doblete para el Tricolor, que dio el gran golpe de la Copa del Mundo porque accedió a los playoffs como el peor de los terceros y por ventaja en el fair-play sobre Arabia Saudita y eliminó al mejor preclasificado. Su próximo rival será Portugal, verdugo de Bélgica 2 a 1.

Así fue la desazón del equipo argentino, que fue el mejor de los grupos, pero se despidió en octavos Mohamed Farag - FIFA - FIFA

Cronograma y resultados de los 16avos de final del Mundial Sub 17

Viernes 14 de noviembre

Argentina (4) 2-2 (5) México.

Portugal 2-1 Bélgica.

Suiza 3-1 Egipto.

Irlanda (9) 1-1 (8) Canadá.

Estados Unidos (3) 1-1 (4) Marruecos.

Zambia 1-3 Mali.

Brasil (5) 0-0 (4) Paraguay.

Francia 2-0 Colombia.

Sábado 15 de noviembre

Austria 2-0 Túnez.

Corea del Sur 0-2 Inglaterra.

Venezuela 1-2 Corea del Norte.

Japón 3-0 Sudáfrica.

Italia 2-0 República Checa.

Croacia (3) 1-1 (4) Uzbekistán.

Senegal 0-1 Uganda.

Alemania 0-1 Burkina Faso.

Cronograma de octavos de final del Mundial Sub 17

Martes 18 de noviembre

México vs. Portugal.

Suiza vs. Irlanda.

Marruecos vs. Malí.

Brasil vs. Francia.

Austria vs. Inglaterra.

Corea del Norte vs. Japón.

Italia vs. Croacia o Uzbekistán.

Uganda vs. Burkina Faso.

En total son 24 los equipos que cerraron su participación en el Mundial Sub 17. Además de los ocho que quedaron afuera en la primera jornada de los octavos de final, 16 países no superaron la etapa de grupos: Chile, Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.

Tabla de campeones del Mundial Sub 17

El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.

Nigeria - 5

Brasil - 4

México / Ghana - 2

Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1

Alemania es el campeón vigente del Mundial Sub 17, pero ya no podrá defender el título Achmad Ibrahim - AP

Todos los campeones del Mundial Sub 17