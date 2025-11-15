Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub 17 2025

Este sábado concluyeron los cruces de los 16avos de final y 16 equipos siguen en carrera por el título en Qatar; la Argentina perdió con México y se despidió del certamen
Este sábado concluyeron en Qatar los 16vos de final del Mundial Sub 17, instancia que se agregó recientemente a raíz de la modificación del formato de la Copa del Mundo, el mismo que se utilizará el año que viene en mayores, con la participación de 48 equipos. En este sentido, 16 selecciones avanzaron a los octavos, a los que no pudo llegar la selección argentina que había sido la mejor de la instancia de grupos. Todos los detalles de la Copa del Mundo y el minuto a minuto de los partidos de los equipos que siguen en carrera se pueden seguir en canchallena.com.
El camino de esta parte del torneo comenzó a desandarse el viernes, con la mitad de los compromisos del fixture y allí se quedó la albiceleste conducida por Diego Placente, que cayó por penales 5 a 2 con México, tras igualar en tiempo reglamentario 2 a 2. De esta manera, al conjunto argentino le sigue siendo esquivo este título, el único que no tiene considerando todas sus categorías.
Los octavos de final se desarrollarán el próximo martes 18 de noviembre.
Los goles de la albiceleste los anotaron Ramiro Tulián y Fernando Closter mientras que Luis Gamboa hizo un doblete para el Tricolor, que dio el gran golpe de la Copa del Mundo porque accedió a los playoffs como el peor de los terceros y por ventaja en el fair-play sobre Arabia Saudita y eliminó al mejor preclasificado. Su próximo rival será Portugal, verdugo de Bélgica 2 a 1.
Cronograma y resultados de los 16avos de final del Mundial Sub 17
Viernes 14 de noviembre
- Argentina (4) 2-2 (5) México.
- Portugal 2-1 Bélgica.
- Suiza 3-1 Egipto.
- Irlanda (9) 1-1 (8) Canadá.
- Estados Unidos (3) 1-1 (4) Marruecos.
- Zambia 1-3 Mali.
- Brasil (5) 0-0 (4) Paraguay.
- Francia 2-0 Colombia.
Sábado 15 de noviembre
- Austria 2-0 Túnez.
- Corea del Sur 0-2 Inglaterra.
- Venezuela 1-2 Corea del Norte.
- Japón 3-0 Sudáfrica.
- Italia 2-0 República Checa.
- Croacia (3) 1-1 (4) Uzbekistán.
- Senegal 0-1 Uganda.
- Alemania 0-1 Burkina Faso.
Cronograma de octavos de final del Mundial Sub 17
Martes 18 de noviembre
- México vs. Portugal.
- Suiza vs. Irlanda.
- Marruecos vs. Malí.
- Brasil vs. Francia.
- Austria vs. Inglaterra.
- Corea del Norte vs. Japón.
- Italia vs. Croacia o Uzbekistán.
- Uganda vs. Burkina Faso.
En total son 24 los equipos que cerraron su participación en el Mundial Sub 17. Además de los ocho que quedaron afuera en la primera jornada de los octavos de final, 16 países no superaron la etapa de grupos: Chile, Nueva Zelanda, Panamá, Tayikistán, Honduras, El Salvador, Costa de Marfil, Haití, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Caledonia, Bolivia, Qatar, Costa Rica, Indonesia y Arabia Saudita.
Tabla de campeones del Mundial Sub 17
El máximo ganador de la Copa del Mundo para menores de 17 años es Nigeria con cinco títulos. El primero lo consiguió en la edición inaugural de China 1985 y el último en Chile 2015. Brasil tiene cuatro coronas mientras que México y Ghana suman dos cada uno. Dieron la vuelta olímpica en una ocasión Francia, Unión Soviética, Arabia Saudita, Suiza, Inglaterra y Alemania.
- Nigeria - 5
- Brasil - 4
- México / Ghana - 2
- Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra - 1
Todos los campeones del Mundial Sub 17
- China 1985: Nigeria.
- Canadá 1987: Unión Soviética.
- Escocia 1989: Arabia Saudita.
- Ecuador 1991: Ghana.
- Japón 1993: Nigeria.
- Ecuador 1995: Ghana.
- Egipto 1997: Brasil.
- Nueva Zelanda 1999: Brasil.
- Trinidad y Tobago 2001: Francia.
- Finlandia 2003: Brasil.
- Perú 2005: México.
- Corea del Sur 2007: Nigeria.
- Nigeria 2009: Suiza.
- México 2011: México.
- Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
- Chile 2015: Nigeria.
- India 2017: Inglaterra.
- Brasil 2019: Brasil.
- Indonesia 2023: Alemania.
