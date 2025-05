Así quedó el cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 ya conoce a sus 16 clasificados a los octavos de final. A partir de la próxima instancia, habrá partidos de eliminación directa en el estadio del mejor ubicado en la instancia inicial hasta llegar a la final, programada para el 1° de junio en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los detalles de todo el certamen están disponibles en canchallena.com.

Los líderes de la primera ronda, Argentinos Juniors en la zona A y Rosario Central en la B, quedaron ubicados en lados diferentes del cuadro, con el objetivo de que solo puedan enfrentarse en una hipotética definición. Los emparejamientos de la ronda de los 16 mejores son: Argentinos Juniors vs. Instituto, San Lorenzo vs. Tigre, River vs. Barracas Central, Racing vs. Platense, Rosario Central vs. Estudiantes (LP), Huracán vs. Deportivo Riestra, Boca vs. Lanús e Independiente vs. Independiente Rivadavia.

River y Barracas Central se enfrentarán en el estadio Monumental, por los octavos de final del Apertura Gonzalo Colini - LA NACION

Los octavos arrancan en la semana del 11 de mayo, los cuartos en la del 18 y las semifinales en la del 25.

Así se juegan los octavos de final

Argentinos Juniors vs. Instituto - Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Diego Armando Maradona. San Lorenzo vs. Tigre - Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Nuevo Gasómetro. River vs. Barracas Central - Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Monumental. Racing vs. Platense - Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Presidente Perón. Rosario Central vs. Estudiantes - Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Gigante de Arroyito. Huracán vs. Deportivo Riestra - Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó.

- Fecha y hora a confirmar - Estadio Tomás Adolfo Ducó. Boca vs. Lanús - Fecha y hora a confirmar - La Bombonera.

- Fecha y hora a confirmar - La Bombonera. Independiente vs. Independiente Rivadavia - Fecha y hora a confirmar - Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

