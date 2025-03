Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas 2026, tras la fecha 14

La selección argentina terminó la primera doble fecha FIFA del año demostrando por qué es campeona del mundo y bicampeona de América. En la doble jornada que a priori es la más exigente del año se impuso a Uruguay, como visitante en Montevideo, 1 a 0, y a Brasil en el estadio Monumental de Buenos Aires con una goleada histórica de 4 a 1. Las dos victorias le valieron cerrar la actividad en lo más alto de la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y como plus... Ser la primera clasificada a la Copa del Mundo en representación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Líder, sólida y con confianza, la selección que lidera Lionel Messi aunque esta vez se ausentó por lesión, ya sueña con repetir la gesta de Qatar 2022. Todos los detalles del torneo, con partidos jugados, por venir y posiciones, están en canchallena.com.

El equipo albiceleste no tenía chances de perder el liderazgo en la fecha 13 y sí en la 14 si no la acompañaban los resultados, pero igualmente no regaló nada. En Montevideo le jugó un partido de igual a igual y dientes apretados a la Celeste y la venció por 1 a 0 con un golazo de Thiago Almada. No cedió un ápice de su autoridad en la 14, este martes, goleó a su clásico riva Brasil por 3 a 1. En la doble jornada más exigente entre todas las posibles, el equipo campeón del mundo se quedó con los seis puntos que disputó.

Un rato antes de salir a la cancha para jugar vs. la Verdeamarela, la Argentina se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026, beneficiada por el partido en el que Bolivia no le pudo ganar a Uruguay (0 a 0) en el estadio Municipal de El Alto. Así, la albiceleste, ya no tenía chances matemáticas de quedarse afuera de los primeros seis lugares, los que otorgan pasaje directo (uno más irá a un repechaje) a la cita ecuménica. Por si hacía falta ratificarlo, se impuso a Brasil, lo cual aumentó esas distancias con sus perseguidores y posibilidades.

De esta manera, Ecuador, con 23 unidades, cerró la doble fecha como escolta de la selección argentina (31) y Colombia quedó tercera con 22. Con igualdad en 21 puntos Uruguay y Brasil se ubican 4° y 5°, respectivamente. Paraguay es 6° y por ahora el último en quedarse con una de las seis plazas directas al Mundial 2026, mientras que Venezuela, ocupando el 7° lugar, se está metiendo en el repechaje.

La selección argentina armó una fiesta de fútbol en el estadio Monumental frente a Brasil Rodrigo Néspolo - LA NACION

Así se jugó la fecha 14 de las Eliminatorias

Martes 25 de marzo

Bolivia 0-0 Uruguay

Argentina 4-1 Brasil

Chile 0-0 Ecuador

Colombia 2-2 Paraguay

Venezuela1-0 Perú

El empate sin goles entre Bolivia y Uruguay depositó a la selección argentina en el Mundial 2026 Juan Karita - AP

Tras la modificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre la cantidad de selecciones que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones sudamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial, mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Así se juega la próxima fecha de las Eliminatorias (junio)

Colombia vs. Perú

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

Venezuela vs. Bolivia

Chile vs. Argentina

LA NACION

