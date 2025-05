Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Racing en la Copa Libertadores 2025, tras la fecha 5

Este miércoles concluyó fecha 5 del grupo E de la Copa Libertadores 2025 y no hubo movimientos en la tabla de posiciones, pero sí novedades: Racing se clasificó a octavos de final. En contrapartida, Colo Colo quedó eliminado y sin chances de meterse en la Sudamericana; mientras que Fortaleza y Atlético Bucaramanga se disputarán el otro boleto a la próxima ronda en la jornada definitoria, que se llevará a cabo el jueves 29 de mayo con los siguientes enfrentamientos: Racing vs. Fortaleza y Colo Colo vs. Atlético Bucaramanga. El detalle de todo el torneo está disponible en canchallena.com.

En el primer partido, el conjunto colombiano rescató un empate 0 a 0 ante el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda en Brasil, por lo que sueña con dar el batacazo y meterse entre los 16 mejores. Más tarde, la Academia superó al Cacique en todos los aspectos y le ganó por 4 a 0 como local para estirar su ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones y avanzar así a octavos. Los goles fueron convertidos por Santiago Solari, Adrián Balboa y Adrián ‘Maravilla’ Martínez en dos oportunidades.

Racing ganó, gustó y goleó; ya está entre los 16 mejores de la Copa Libertadores 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores 2025

Fixture del grupo E de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Atlético Bucaramanga 3-3 Colo Colo.

Fortaleza 0-3 Racing.

Fecha 2

Racing 1-2 Atlético Bucaramanga.

Colo Colo 0-3 Fortaleza.

Fecha 3

Colo Colo 1-1 Racing.

Atlético Bucaramanga 1-1 Fortaleza.

Fecha 4

Atlético Bucaramanga 0-4 Racing.

Fortaleza 4-0 Colo Colo.

Fecha 5

Fortaleza 0-0 Atlético Bucaramanga.

Racing 4-0 Colo Colo.

Fortaleza y Atlético Bucaramanga no se sacaron ventajas y buscarán avanzar de ronda en la fecha 6 THIAGO GADELHA - AFP

Fecha 6

Racing vs. Fortaleza - Jueves 29 de mayo a las 21.30.

Colo Colo vs. Atlético Bucaramanga - Jueves 29 de mayo a las 21.30.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

Los dos primeros equipos con más títulos en el certamen continental son Independiente, con siete vueltas olímpicas, y Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.