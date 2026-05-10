Dónde ver en directo online Barcelona vs. Real Madrid por la Liga de España hoy

Barcelona y Real Madrid protagonizan este domingo desde las 16 (hora argentina) en el Camp Nou con arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández una nueva edición del clásico de España que corresponde a la fecha 35 de la Liga 2025-2026 y que puede definir el certamen porque al elenco culé le hace falta solo un punto para ser campeón.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO -se requiere ser cliente del cableoperador-. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Esta temporada ambos clubes se enfrentaron en dos oportunidades con una victoria por lado. En el duelo de la primera rueda de este certamen ganó el Merengue como local en el estadio Santiaga Bernabéu 2 a 1 mientras que en la Supercopa de España sonrió el blaugrana 3 a 2.

La previa de Barcelona vs. Real Madrid

El equipo dirigido por Hansi Flick lidera la tabla de posiciones con 88 puntos producto de 29 victorias, un empate y cuatro derrotas y le alcanza con un empate para qudarse con el título porque a falta de cuatro jornadas (12 unidades en juego) le lleva 11 de distancia al Merengue, que es su escolta con 77 gracias a 24 alegrías, cinco igualdades y cinco caídas. En su último encuentro el elenco culé le ganó a Osasuna 2 a 1 como visitante con goles de Robert Lewandowski y Ferrán Torres -Raúl García de Haro descontó para el local a pocos minutos del final- e hilvanó su décimo triunfo seguido.

La Casa Blanca, por su parte, está obligado a ganar este partido y todos los que faltan, además de esperar que el Barça pierda todos, para levantar el trofeo. En la última jornada le ganó 2 a 0 a Espanyol, en Catalunya, con un doblete de Vinícius Jr, pero llega a este compromiso en medio de una crisis institucional sin precedentes: a la falta de títulos se le sumó una pelea entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde entre semana, en una discusión que terminó con el uruguayo en el hospital por un golpe involuntario, y con ambos multados con €500.000. Ninguno de ellos está disponible para el clásico y son bajas de peso en el mediocampo.

Posibles formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Brahim Diaz. DT: Álvaro Arbeloa.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.66 contra 4.68 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.10.

Tabla de campeones de La Liga de España

El más campeón de España, donde ya se completaron 94 torneos, es Real Madrid con 36 trofeos, ocho más que Barcelona. Entre ambos suman 64 del total de los torneos. Le siguen Atlético Madrid (11), Athletic Bilbao (8), Valencia (6) y Real Sociedad (2). Real Betis, La Coruña y Sevilla, con uno cada uno, completan la nómina de ocho clubes que fueron ganadores de al menos un título.