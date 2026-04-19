Así quedó el historial del Superclásico, tras el triunfo de Boca sobre River por el Torneo Apertura 2026

Boca Juniors se quedó con el Superclásico N° 266 de la historia al derrotar este domingo a River Plate 1 a 0 como visitante en el interzonal de la fecha 15 de la primera etapa del Torneo Apertura 2026 y estiró su ventaja en el mano a mano entre sí a seis triunfos. Todos los detalles de lo que fue este encuentro se pueden volver a consultar en canchallena.com.

El único gol del encuentro que se jugó en el estadio Monumental y arbitró Darío Herrera lo marcó Leandro Paredes de penal en el cierre del primer tiempo.

Con el partido de este domingo, los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos

19/4/2026 - Torneo Apertura 2026 - Fecha 15 - River 0-1 Boca.

9/11/2025 - Torneo Clausura 2025 - Fecha 15: Boca 2-0 River.

27/4/2025 - Torneo Apertura 2025 - Fecha 15: River 2-1 Boca.

21/9/2024 - Liga Profesional - Fecha 15: Boca 0-1 River.

21/4/2024 - Copa de la Liga Profesional - Cuartos de final: River 2-3 Boca.

Boca Juniors festejó en el Superclásico que se jugó este domingo en el estadio Monumental Gonzalo Colini

Más allá de la derrota de este domingo, el Millonario, ya está clasificado a octavos de final porque marcha segundo en el Grupo B con 26 puntos. Sus próximos rivales serán Aldosivi de Mar del Plata y Atlético Tucumán en el postergado de la novena fecha, ambos como local.

Boca, por su parte, escaló al tercer lugar de la zona A con 24 unidades y, aunque matemáticamente todavía puede quedarse afuera de esa instancia, está muy cerca de ingresar a los cruces de eliminación directa. Sus siguientes rivales serán, ambos de visitante, Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero.