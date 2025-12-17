Mundial 2026: las fechas clave de la próxima Copa del Mundo

La cuenta regresiva al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 comenzó con el sorteo de la etapa de grupos que se realizó el 5 de diciembre en Washington y en el que se diagramó el posible camino de los 48 participantes al título que ostenta la selección argentina gracias a su coronación en Qatar 2022.

La siguiente ‘fecha clave’ del certamen será a fines de marzo, entre el 26 y 31. En ese período se disputarán los cuatro repechajes de Europa y los dos intercontinentales para dirimir los seis cupos que restan al torneo más extenso de la historia. De momento, hay 42 países clasificados.

Una vez que se definan las seis plazas faltantes a la cita ecuménica, los ojos se posarán en el 11 de junio de 2026, jornada prevista para el inicio del torneo con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el estadio Azteca. Ese día también jugarán Corea del Sur vs. el ganador del repechaje D de la UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda).

La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de 72 cotejos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, será del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio.

La selección de México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica en el estadio Azteca

Los cuartos de fina, con los ocho mejores combinados del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, los días 14 y 15 del séptimo mes del calendario. El penúltimo encuentro del Mundial 2026 será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después tendrá lugar la definición en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fechas clave del Mundial 2026

26 al 31 de marzo de 2026: Repechajes de Europa e internacional para definir los últimos seis clasificados.

11 de junio de 2026: Inicio del torneo.

28 de junio - 3 de julio de 2026: 16avos de final.

4 de julio - 7 de julio: Octavos de final.

9 de julio - 11 de julio: Cuartos de final.

14 y 15 de julio: Semifinales.

18 de julio: Partido por el tercer puesto.

19 de julio: Final.

El Mundial 2026 se definirá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey Frank Franklin II - AP

Todas las sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Mercedes Benz Stadium - Atlanta: Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores.

Es la cancha del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y de los Atlanta Falcons de la National Football League (NFL). Tiene capacidad para 71.000 espectadores. Gillette Stadium - Boston: También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas.

También es compartido por un equipo de la NFL, New England Patriots, y otro de la MLS, New England Revolution. Tiene capacidad para 65.878 hinchas. AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie. NRG Stadium - Houston: Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS.

Cubierto con un techo retráctil y capacidad para 72.000 espectadores. Es la sede de Houston Texas de la NFL y de Houston Dynamo de la MLS. Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas. Estadio SoFi - Los Angeles: Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos.

Es un estadio de última generación inaugurado en 2020 con un costo de casi 5.000 millones de dólares, con 70.000 asientos. Hard Rock Stadium - Miami: Suele albergar los partidos de Miami Dolphins de la NFL, como así también otros destacados eventos deportivos como el US Open de tenis, uno de los cuatro Grand Slams. Fue inaugurado en 1987 y tiene capacidad para 67.000 personas.

El Hard Rock Stadium de Miami será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, a realizarse en 2026 Shutterstock

MetLife Stadium - Nueva Jersey: Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina.

Ubicado en East Rutherford, es compartido por los dos equipos de Nueva York en la NFL, los Jets y los Giants. Entran 82.500 hinchas y fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina. Levi’s Stadium - San Francisco: Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL.

Fue inaugurado en 2014 y tiene un aforo de 68.500 asientos. Es el estadio de los emblemáticos San Francisco 49ers de la NFL. Lumen Field - Seattle: Es la cancha de dos equipos de fútbol, Seattle Sounders de la liga masculina (MLS) y OL Reign de la femenina (NWSL), así como de los Seattle Seahawks de la NFL. Abrió sus puertas en 2002 y tiene un aforo de 68.000 espectadores.

México

Estadio Azteca - Ciudad de México: Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales.

Inaugurado en 1966 y con capacidad para 83.264 personas, fue el primero en albergar dos finales de Mundiales y será el primero en hacer lo propio con tres encuentros inaugurales. Estadio Akron - Jalisco: Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores.

Casa de Chivas de Guadalajara. Abrió sus puertas en 2010 con un diseño vanguardista que alude a la figura de un volcán. Entran 46.000 espectadores. Estadio BBVA - Monterrey: Es el estadio de Rayados de Monterrey. Se inauguró en 2015 y tiene un aforo de 53.000 personas.

El BBVA Stadium de Monterrey, México, es una de las sedes más modernas de la Copa del Mundo 2026 @msl

Canadá