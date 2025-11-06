Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia de Mendoza se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar este miércoles a Argentinos Juniors 5 a 3 por penales en el estadio Monumental de Instituto de Córdoba, tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario- y dio la primera vuelta olímpica en su historia en un torneo nacional y, también, la de la provincia a la que representa.

El partido fue electrizante. Álex Arce abrió el marcador para la Lepra mendocina y Matías Fernández amplió la ventaja en el complemento, cuando su equipo ya jugaba con uno menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil. El Bicho descontó al minuto con un tanto de Álan Lescano y a los 97′, luego de la tarjeta roja a Alejo Osella, Erik Godoy empató el cotejo. En la tanda de penales el ganador convirtió los cinco penales y el que definió la serie fue Sebastián Villa, luego de las anotaciones de Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar y Sheyko Studer. Antes, el arquero Gonzalo Marinelli, quien reemplazó a Ezequiel Centurión por una lesión en el cierre del juego, le atajó dos disparos a Tomás Molina porque en la primera acción se consideró que se adelantó.

El conjunto cuyano es el séptimo campeón diferente en los últimos ocho años del certamen y tiene como premio extra haberse clasificado a la Copa Libertadores 2026, torneo en el que nunca antes compitió.

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca Juniors con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas y la particularidad de ser el único bicampeón por los logros de 2016 y 2017. La otra coronación fue en 2019.

Otros seis clubes, además de Independiente Rivadavia, tienen un trofeo cada uno en sus vitrinas: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato de Paraná, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca Juniors es el máximo campeón de la Copa Argentina con cuatro títulos

Tabla de campeones de la Copa Argentina