Aston Villa fichó al arquero japonés Suzuki y crece la incertidumbre por el futuro de Dibu Martínez

Aston Villa fichó este miércoles al arquero japonés Zion Suzuki , nacido en Estados Unidos y procedente del Parma. El traspaso genera dudas sobre el futuro del Dibu Emiliano Martínez en el club de la Premier League de cara a la nueva temporada.

El arquero japonés llega al club inglés tras un destacado desempeño en el Mundial 2026, donde se llevó la atención del público con una atajada memorable al desviar al poste un disparo de la estrella brasileña Vinícius Júnior.

Por el momento, se desconoce el futuro del argentino, que hace seis años es la primera opción del club inglés pero que estuvo cerca de irse en las últimas dos pretemporadas.

Durante las últimas semanas versiones indicaron que la Juventus buscaba fichar al arquero campeón del mundo, pero todavía no hay definiciones, que deberían esperarse para antes del 31 de agosto, cuando cierra el mercado de pases.

Emiliano "Dibu" Martinez en el Aston Villa Khalil Hamra - AP

La Vecchia Signora, uno de los equipos de mayor tradición del Viejo Continente, pretende al argentino desde hace tiempo. Aston Villa está dispuesto a venderlo, pero pretendería 10 millones de euros. La oferta de la dirigencia de Juventus fue de 7.000.000 de euros más 3.000.000 millones en variables.

Sin embargo, desde el club de Birmingham se mostraron inflexibles con la cotización, y el equipo italiano se habría retirado de las negociaciones.

En tanto, Suzuki, de 23 años, llegó al Aston Villa del Parma en una operación valuada en hasta 35 millones de euros o 40 millones de dólares.

El video del Aston Villa para presentar a Zion Suzuki

Aston Villa ganó la Europa League la temporada pasada y también terminó cuarto en la Premier League, por lo que jugará la Champions League esta temporada. Martínez no participó en la derrota en la Supercopa de la UEFA ante Paris Saint-Germain la semana pasada.

El argentino de 33 años, está buscando cambiar de aire y el equipo dirigido por Luciano Spalletti le cae a la perfección.

“La diferencia no es insalvable, pero la Juventus no querría excederse, especialmente considerando el estado físico del arquero, que aún se está evaluando”, publicó el diario italiano La Gazzetta dello Sport, haciendo referencia al problema en la mano derecha que tuvo el Dibu antes de jugar la Copa del Mundo, algo ya solucionado.

El DT de la Juventus, Luciano Spalletti, espera por Dibu Martínez MARCO BERTORELLO - AFP

El representante del arquero argentino, Gustavo Goni, había declarado días atrás que “Martínez solo se irá con el visto bueno de Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”.

De firmar con la Juventus, sería el noveno equipo en la carrera profesional del arquero, ya que actuó en Arsenal (Inglaterra), Oxford United (Inglaterra), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Rotherham United (Inglaterra), Wolverhampton Wanderers (Inglaterra), Getafe (España), Reading (Inglaterra) y Aston Villa (Inglaterra).

Vale recordar que hizo las divisiones inferiores en Independiente, pero no llegó a debutar en la primera división del club de Avellaneda antes de ser transferido al fútbol inglés.

Con información de AP