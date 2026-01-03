Aston Villa volvió al triunfo ante Nottingham Forest y está segundo en la Premier League

Aston Villa derrotó por 3-1 a Nottingham Forest en el comienzo de la fecha 20 de la Premier League y escaló al segundo lugar de las posiciones, a tres puntos del líder Arsenal y uno por delante de Manchester City, el tercero. Así, el equipo en el que fueron titulares los marplatenses Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía volvió al triunfo después de ver interrumpida una serie de 11 éxitos seguidos el martes pasado al sufrir una goleada ante el puntero.

La primera etapa parecía esfumarse sin festejos. Incluso, dentro de un contexto de pocas llegadas, Dibu Martínez logró neutralizar y enviar al córner un remate cruzado de Omari Hutchinson, tras una pelota que Nicolás Domínguez -desde el inicio en el visitante- robó en la salida del local, trabó para conservarla y asistió a su compañero.

Sin embargo, en el primer minuto de descuento se puso en ventaja Aston Villa con un golazo de Ollie Watkins, que recibió de Morgan Rogers, se perfiló al controlarla girando y sacó un disparo desde afuera del área inatajable. Así, se fueron 1-0 al descanso.

De regreso al campo de juego, enseguida golpearon otra vez los Villanos. El visitante perdió la pelota en la salida y eso derivó en una jugada rápida de la que participaron cinco jugadores de Aston Villa. Finalmente, John McGinn definió de primera con un zurdazo ante el pase atrás de Matty Cash para el 2-0.

A media hora del final, Morgan Gibbs-White le puso algo de suspenso al juego cuando definió por encima de Martínez en una corrida por detrás de una defensa que jugaba muy cerca de la mitad de la cancha. Dibu primero retrocedió y luego buscó achicarle los espacios, pero el número 10 resolvió con clase al segundo palo.

El susto para Aston Villa duró 12 minutos. Fue hasta que McGinn anotó su segundo gol en el partido y el 3-1 para su equipo en una jugada que tuvo un blooper y una lesión del arquero brasileño John Victor: Youri Tielemans buscó con un pase largo desde su campo a McGinn, que la controló y enseguida descubrió que, muy lejos de su arco y pese a la presencia de defensores, el guardameta estaba fuera del área.

Rápido y preciso, el escocés la acomodó abriéndose y resolvió con efecto desde unos 30 metros, ante la decepción de Victor, que levantó la mano reconociendo su error y enseguida advirtió que, además, se había lesionado. El gol sentenció el duelo y marcó el final del partido para el arquero, que debió ser reemplazado luego de la asistencia de los médicos. Desconsolado, salió en medio de un prolongado llanto, mientras algunos compañeros se acercaban a darle aliento.

En el segundo tiempo, Buendía y Domínguez fueron reemplazados, hubo tiempo para otra gran volada de Dibu Martínez ante otra definición de Gibbs-White para, esa vez sí, lograr despejarla y un cierre sin más sobresaltos.

Con tres goles marcados en cuatro remates al arco, la efectividad de Aston Villa fue clave para reencauzar la buena senda en el torneo inglés tras el 1-4 ante Arsenal en la semana, a la espera de que se complete la fecha durante el fin de semana.

El arquero John Victor, de Nottingham Forest, sufre por el gol y la lesión mientras Aston Villa celebra el 3-1 definitivo por la Premier League

La siguiente jornada de la Premier League será entre semana, con los Villanos visitando a Crystal Palace el miércoles, antes de la reanudación de la FA Cup el próximo fin de semana.

