Jorge Amor Ameal es el presidente número 34 de la historia de Boca. Pero ese dato frío y estadístico oculta algo muchísimo más grande y más significativo. El hombre nacido hace 71 años en Berazategui es el primero que conduce el club después de 24 años ininterrumpidos de gestión macrista. El contexto actual solo es comparable con los últimos días de 1995, cuando Mauricio Macri venció en las urnas a Antonio Alegre. La renovación es total, y en ese contexto se generan desprolijidades que en cualquier otro momento serían cuestionadas por los hinchas, pero en éste se toleran.

El calor, acorde a la fecha, la cantidad de medios y socios que se acercaron al club, y la elección de realizar la presentación oficial de la nueva Comisión Directiva en el Museo de la Pasión Boquense conformaron un combo de alta temperatura. Con el agregado de que el acto de entrega de diplomas finalmente fue a puertas cerradas para la prensa, y la asunción formal ante las cámaras desbordó cualquier previsión. El anillo interno, que bordea las tribunas bajas de la Bombonera, se hizo más angosto y el cúmulo de periodistas fue tal que no se podía pasar de un extremo a otro.

Lejos de mostrarse contrariado por esto, Ameal destacó justamente la pasión exhibida por los asistentes: fueron ellos los que, al menos, empezaron a repartir botellas de agua para la gente. E hizo hincapié en varias ocasiones en el eslogan de campaña: "recuperar la identidad xeneize". Aunque faltó uno de los actores principales: Juan Román Riquelme. Si bien los cargos serán distribuidos hoy, el hombre que revolucionó la política de la Ribera no apareció en el acto. Eso sí: quienes estaban caminando los pasillos aseguraron que estaba en el club, revisando los contratos del plantel actual.

Boca está en veremos. O, al menos, eso aparenta. Es cierto, poco más de diez días, desde el momento de la victoria en la elección, no es un tiempo demasiado extenso. Pero sí puede ser suficiente como para que el hincha de Boca tenga en la mano, al menos, una noticia confirmada: lo que apenas se supo fue la salida (la gran mayoría por no renovación) de quienes manejaban las divisiones inferiores. Desde el club lo adjudican a la incertidumbre económica. De hecho, ni siquiera de la función de Nicolás Burdisso, director deportivo incorporado por Daniel Angelici, se sabe algo. Hay olor a que se espera un gesto por parte del exzaguero para terminar de solucionar el problema con un ídolo, como anoche lo nombró Ameal.

"El club no está como todos creíamos, directamente te puedo decir que está muy mal. La gente que se fue gastó más de lo que tenía que gastar. Nosotros estamos partiendo del último presupuesto y hay menos plata de la que dicen", le contó a LA NACION una de las nuevas autoridades. Y agregó más detalles: "Nosotros ya asumimos ese panorama. En diez días vamos a tener mayores novedades sobre el estado de cada departamento a partir de la auditoría que pedimos. Y en 60, nos darán el diagnóstico final".

De hecho, cuando enfrentó los micrófonos, Ameal puso en el foco una situación particular: "Que hayan desaparecido 600 mil euros porque se los llevó un hacker, me parece que no se informó y el periodismo tiene derecho a la información. Estamos buscando responsables. En el club no está ese dinero". En realidad, ese acontecimiento está ligado al pase de Leandro Paredes al PSG. Cuando el equipo parisino pagó una de las tres cuotas correspondientes a los derechos formativos, alguien habría desviado el dinero a otra cuenta. Una situación que el propio Boca denunció como damnificado ante la secretaría Nº 2 del Juzgado Federal Nº 4: "Es increíble que Ameal haya dicho eso. Lo denunciamos en mayo y, de hecho, Boca es querellante en la causa. No se hizo sola, la hizo Boca, el damnificado. Y hasta se informó en la Asamblea de Representantes", le comentaron a este diario desde el oficialismo saliente.

Quizás sea por eso que no hay novedades en la materia futbolística. En el tanteo, Boca parece tener algunas cosas resueltas, entre el técnico (está todo casi acordado con Miguel Angel Russo), algunos refuerzos y las personas que manejarán el fútbol amateur, pero las confirmaciones se demoran.

Un hermetismo demasiado grande, al punto de que, ante la consulta, confiaron en que "hay grandes noticias". Alrededor de eso, puede haber muchas cosas. Una, por ejemplo, es el deseo de Inter, de Porto Alegre, de contar con Emanuel Reynoso: Bebelo puede ser la clave para que Paolo Guerrero, el Nº 9 que quiere Riquelme, salga de Brasil y llegue a la Ribera. Otra, que Edwin Cardona, un hombre que seduce al '10', no estaría en los planes de Pachuca (se le termina el préstamo) ni de Monterrey (apoderado de su pase) y su retorno al xeneize podría ser accesible. Quizás, las dos juntas. Lo mismo ocurre con el entrenador, que sería Miguel Angel Russo. Pero hoy Boca es una incógnita.

"Y dale, Booooo, y dale, Booooo", al ritmo de la marchita peronista, himno de la ideología principal del equipo de gobierno de Ameal, empezó el nuevo período que tiene su finalización en 2023. Pero la presentación fue sin Riquelme. El silencio de Román potencia las versiones. Y lo futbolístico, eso que el hincha necesita como agua en medio de tanto calor, aún no tiene confirmaciones.