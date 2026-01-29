LA NACION

Los árbitros para la tercera fecha del torneo Apertura, con Rosario Central-River y Boca-Newell’s

La AFA anunció los designados para la jornada que comienza el sábado

Facundo Tello impartirá justicia en Arroyito, en el duelo entre Rosario Central y River
Facundo Tello impartirá justicia en Arroyito, en el duelo entre Rosario Central y River

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en la tarde del jueves los árbitros designados para conducir los encuentros por la tercera jornada del torneo Apertura. La actividad del campeonato de primera división comenzará el sábado 31 y se extenderá hasta el martes 3 de febrero, con varios encuentros destacados.

En uno de los encuentros destacados del fin de semana, Boca recibirá en la Bombonera a Newell’s, encuentro que tendrá a Darío Herrera como árbitro y a Adrián Franklin en el VAR. El mismo día, pero a las 21:30 y en Arroyito, se jugará el choque entre Rosario Central y River, con Facundo Tello como conductor en el campo de juego y a Andrés Merlos a cargo de las revisiones por video.

Por otro lado, vale aclarar que varios árbitros no estuvieron anotados para formar parte de estas designaciones por su participación en compromisos internacionales. Entre ellos están la pretemporada de árbitros que lleva adelante la Conmebol en Paraguay, y los convocados para la realización de la Copa América Femenina Sub 20 y la Copa Intercontinental Femenina de Clubes en Londres, más la participación de jueces argentinos en las ligas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En este sentido, quedaron al margen de la convocatoria Yael Falcon Pérez, Jorge Baliño, Nicolás Ramírez y Leandro Rey Hilfer, entre otros.

Darío Herrera tendrá a cargo el duelo entre Boca y Newell's
Darío Herrera tendrá a cargo el duelo entre Boca y Newell's

Estos son los árbitros designados para la tercera fecha del campeonato:

Sábado 31

  • 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique. VAR: José Carreras
  • 19.45 Independiente – Vélez (Zona A). Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino
  • 22 Talleres – Platense (Zona A). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Sebastián Habib
  • 22 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B). Árbitro: Felipe Viola. VAR: Juan P. Loustau

Domingo 1° de febrero

17 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal). Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Héctor Paletta

19.15 Boca – Newell’s (Zona A). Árbitro: Darío Herrera. VAR: Adrián Franklin

21.30 Rosario Central – River (Zona B). Árbitro: Facundo Tello. VAR: Andrés Merlos

Lunes 2

  • 17.30 Gimnasia La Plata – Aldosivi (Zona B). Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Diego Ceballos
  • 19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A). Árbitro: Ariel Penel. VAR: Fernando Espinoza
  • 19.45 Tigre – Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Álvaro Carranza
  • 22 Unión – Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • 22 Argentinos – Belgrano (Zona A). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Pablo Giménez

Martes 3

  • 19 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A). Árbitro: Sebastián Zunino. VAR: Daniel Zamora
  • 21.15 Independiente Rivadavia – Sarmiento (Zona B). Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Fabrizio Llobet
  • 21.15 Instituto – Lanús (Zona A). Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: Silvio Trucco
