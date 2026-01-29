Los árbitros para la tercera fecha del torneo Apertura, con Rosario Central-River y Boca-Newell’s

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en la tarde del jueves los árbitros designados para conducir los encuentros por la tercera jornada del torneo Apertura. La actividad del campeonato de primera división comenzará el sábado 31 y se extenderá hasta el martes 3 de febrero, con varios encuentros destacados.

En uno de los encuentros destacados del fin de semana, Boca recibirá en la Bombonera a Newell’s, encuentro que tendrá a Darío Herrera como árbitro y a Adrián Franklin en el VAR. El mismo día, pero a las 21:30 y en Arroyito, se jugará el choque entre Rosario Central y River, con Facundo Tello como conductor en el campo de juego y a Andrés Merlos a cargo de las revisiones por video.

Por otro lado, vale aclarar que varios árbitros no estuvieron anotados para formar parte de estas designaciones por su participación en compromisos internacionales. Entre ellos están la pretemporada de árbitros que lleva adelante la Conmebol en Paraguay, y los convocados para la realización de la Copa América Femenina Sub 20 y la Copa Intercontinental Femenina de Clubes en Londres, más la participación de jueces argentinos en las ligas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En este sentido, quedaron al margen de la convocatoria Yael Falcon Pérez, Jorge Baliño, Nicolás Ramírez y Leandro Rey Hilfer, entre otros.

Darío Herrera tendrá a cargo el duelo entre Boca y Newell's Gonzalo Colini

Estos son los árbitros designados para la tercera fecha del campeonato:

Sábado 31

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A). Árbitro: Fernando Echenique. VAR: José Carreras

19.45 Independiente – Vélez (Zona A). Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino

22 Talleres – Platense (Zona A). Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Sebastián Habib

22 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B). Árbitro: Felipe Viola. VAR: Juan P. Loustau

Domingo 1° de febrero

17 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal). Árbitro: Bruno Amiconi. VAR: Héctor Paletta

19.15 Boca – Newell’s (Zona A). Árbitro: Darío Herrera. VAR: Adrián Franklin

21.30 Rosario Central – River (Zona B). Árbitro: Facundo Tello. VAR: Andrés Merlos

Lunes 2

17.30 Gimnasia La Plata – Aldosivi (Zona B). Árbitro: Juan Pafundi. VAR: Diego Ceballos

19.45 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A). Árbitro: Ariel Penel. VAR: Fernando Espinoza

19.45 Tigre – Racing (Zona B). Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Álvaro Carranza

22 Unión – Gimnasia de Mendoza (Zona A). Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Gastón Monsón Brizuela

22 Argentinos – Belgrano (Zona A). Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Pablo Giménez

Martes 3