¿Ataque de selección? Lautaro Martínez se queda en Inter y “Tucu” Correa quiere ser su compañero, mientras el campeón debutó con una goleada

Lautaro Martínez y Joaquín Correa compartieron el plantel argentino que obtuvo la Copa América y deberían reencontrarse dentro de menos de 10 días para las eliminatorias, siempre que la lesión muscular de la que se recupera Lautaro no le impida ser tenido en cuenta por Lionel Scaloni. En la apertura de la Serie A de Italia, el ex Racing presenció desde el palco de San Siro, junto con su pareja, la goleada 4-0 de Inter sobre Genoa. Más allá del aspecto físico, el argentino no hubiese podido jugar porque debía cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amonestaciones. Si deja atrás las molestias en el músculo psoas, Martínez podría estar el próximo viernes frente a Verona.

El ganador del último scudetto, que además estrenó director técnico con Simone Inzaghi por Antonio Conte, no extrañó a una de las mejores duplas ofensivas de la pasada temporada europea. Ya no está Romelu Lukaku, vendido en 115 millones de euros a Chelsea. Debido a las dificultades financieras de Inter, sus dueños chinos escuchan ofertas por sus futbolistas más cotizados. En las últimas semanas crecieron los rumores sobre una posible transferencia de Lautaro a Tottenham, sobre todo si Harry Kane pasa a Manchester City.

La goleada 4-0 de Inter a Genoa

Hasta ahora, el delantero bahiense no había forzado una salida; manifestó su intención de quedarse y de conversar sobre una ampliación del contrato que vence en 2023. Previo al debut de este sábado en el calcio, el director deportivo de Inter, Giuseppe Marotta, confirmó la postura de Lautaro: “Decidió quedarse con nosotros. Estamos orgullosos porque no faltaron ofertas importantes”.

Frente a Genoa, en el ataque neroazzurro se presentó el experimentado goleador bosnio Edin Dzeko (35 años), que llegó libre de Roma y decoró la goleada con el último tanto, a tres minutos del final. Los otros los convirtieron Milan Skriniar, Hakan Calhanoglu -llegó libre de Milan- y el chileno Arturo Vidal.

Cuando quedan 10 días para el cierre del libro de pases, Inter busca reforzar el ataque. Le había apuntado a Marcus Thuram, de Borussia Moenchengladbach, pero el interés se enfrió por la lesión que el francés sufrió en el ligamento colateral de una rodilla.

Correa y Lautaro, compañeros en la selección; una pareja ofensiva que podría darse en Inter Ricardo Mazalan - AP

El panorama se abrió para el “Tucu” Correa, que está decidido a irse Lazio; a tal punto que este sábado quedó al margen de la convocatoria del equipo que venció 3-1 a Empoli. El director deportivo de Lazio, Igli Tare, ratificó esa información: “Joaquín Correa quiere dejar el club. Hay una posibilidad con Inter, veremos qué pasa con las negociaciones. Ahora depende de Inter. Lo de Everton no avanzó porque Correa desea quedarse en Italia”. De 27 años, con tres temporadas en el club romano, Correa fue tasado por Lazio en 35 millones de euros, cifra que Inter pretende rebajar por sus urgencias presupuestarias.

En el banco de Lazio, que tuvo el debut del entrenador Maurizio Sarri, estuvo el juvenil argentino Luka Romero (16 años), tras su desvinculación de Mallorca. En los otros partidos, Atalanta, con José Luis Palomino, venció de visitante 2-1 a Torino. Sassuolo le ganó 3-2 a Verona.

Este domingo se producirá el retorno oficial al calcio de José Mourinho, al frente de Roma, tras su exitoso paso por Inter, con el que conquistó el triplete en 2010. En la conferencia de prensa previa al partido contra Fiorentina, el entrenador portugués fue muy cauto sobre las expectativas que puedan generarse: “Cuando llegué a Real Madrid, Inter o Chelsea, el proyecto era obvio: había que ganar hoy, no mañana. Pero en Roma la situación es diferente. El pragmatismo de los números dice que hace años que no ganamos. Venimos quedando sextos, séptimos, a 29 puntos del campeón. Esa es la realidad y la crueldad que muestran los números”.

El turco Hakan Calhanoglu llegó libre de Milan y debutó en Inter con un gol ante Genoa

Roma se reforzó con el delantero Tammy Abraham (40 millones de euros, de Chelsea), el arquero Rui Patricio (11,5 millones, de Wolverhampton), el defensor uruguayo Matías Viña (13 millones, de Palmeiras), el defensor Roger Ibáñez (9 millones, de Atalanta), el delantero Eldor Shomurodov (17,5 millones, de Genoa) y el lateral Bryan Reynolds (6,75 millones, de FC Dallas).

Este domingo, Juventus visitará a Udinese, con la vuelta a la dirección técnica de Massimiliano Allegri, que confirmó que Cristiano Ronaldo se queda y le dio un fuerte respaldo a Paulo Dybala, tras una temporada con escasa continuidad por las lesiones: “Técnicamente es indiscutible, se presentó con las ganas de volver a ser importante en la Juve. Sabe que sus últimas dos temporadas no estuvieron a su altura. Si juega, mañana será el capitán”.

LA NACION