Serie A: partidazo de Nico Paz en Como, pero derrota ante Inter, que hizo cuatro goles en ¡cuatro remates al arco!

Como es uno de los equipos que sorprende en el fútbol italiano y lo demuestra cada fin de semana, pero Inter continúa siendo el mejor equipo del Calcio desde hace un tiempo y lo dejó en claro este domingo con un gran triunfo como visitante. Fue 4 a 3 En el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Serie A. Nico Paz fue figura en el local: fue partícipe clave en el primer tanto, autor del segundo y le cometieron un penal que sirvió para el descuento final. Pero el visitante sacó a relucir toda su jerarquía, porque revirtió el 0-2 y sobre todo su efectividad, ya que hasta el cuarto tanto había rematado cuatro veces al arco. El equipo de Lautaro Martínez, que estuvo en el banco a pesar de su lesión, sigue como líder y se acerca al título. Como perdió la chance de ingresar a puestos de Champions League.

Cuando se disputaban 35 minutos de la primera parte en el estadio Giuseppe Sinigaglia, Nico Paz armó una gran acción individual. Desde la derecha, recibió la pelota y trasladó con la zurda. Enganchó con la derecha, dejó en el camino a Francesco Acerbi y buscó un remate a colocar al segundo palo. Yann Sommer lo tapó, pero le dejó el rebote largo al español Álex Valle, que remató para poner el 1 a 0.

El argentino tuvo participación en los tres tantos de su equipo en la caída ante Inter PIERO CRUCIATTI - AFP

Antes del cierre del primer tiempo llegó un momento vibrante en esa parte del partido y uno de los protagonistas fue Nico Paz nuevamente. El cronómetro marcaba 44 minutos cuando el arquero del local Jean Butez descolgó un centro y sacó de arco con un pase al espacio que el argentino tenía para adelante desde el sector derecho. Paz llevó la pelota hasta adentro del área y sin una marca apuntó al segundo poste. El balón pasó entre Acerbi y el brazo de Sommer, pegó en el palo y estableció el 2 a 0. Un gran gol del número 10 teniendo en cuenta la asistencia del guardavalla francés y la definición precisa del autor del gol.

Tres goles en 14 minutos

Sin embargo, llegó un momento clave en el partido porque tan solo 17 segundos después de sacar del medio, Inter descontó y comenzó su remontada. Sólo cuatro pases y un quinto desde el centro de Nicoló Barella para que Marcus Thuram la puntee con el pie derecho y ponga el descuento. En la segunda etapa, el líder dio otro golpe. Barella tiró un pelotazo largo al sector ofensivo y Marc-Oliver Kempf controló mal la pelota. Jean Butez salió muy lejos y le quedó otra vez a Thuram, que tocó de emboquillada para poner el empate 2 a 2 a los cuatro minutos. Una rápida reacción del líder del campeonato. La jerarquía de Inter volvió a plasmarse a los 14 minutos porque pudo cumplir con la reacción. Hakan Çalhanoglu acomodó la pelota y envió un centro preciso al segundo palo. En ese sector, la defensa de Como descuidó la llegada de Denzel Dumfries, que cabeceó y estableció el 3 a 2.

El remate de Nico Paz que significó el segundo tanto de su equipo PIERO CRUCIATTI - AFP

Pero Nico Paz continuaba siendo un riesgo para Inter y a los 24 estuvo cerca del empate. Tras un tiro libre, le pegó potente de zurda al primer palo y Sommer, a puro reflejo, se estiró para ese lado y le ahogó el grito de gol al argentino, que se tomaba la cara como no pudiendo creer lo cerca que estuvo de la igualdad.

Pero a los 27 minutos Inter volvió a demostrar por qué está puntero y también el mérito a su efectividad. En otra pelota parada en el pie derecho de Hakan Çalhanoglu, el envió fue a la cabeza de Manuel Akanji. El suizo la bajó de cabeza en el área y (otra vez) apareció Denzel Dumfries para darle de zurda y poner el 4 a 2. El cuarto tanto llegó en el ¡cuarto disparo al arco para Inter!.

Luego, sólo remató una vez más. Ya había conseguido lo que quería. Además, tras el gol, el entrenador Cristian Chivu se abrazó con Lautaro Martínez que, a pesar de su lesión, formó parte de los suplentes para acompañar a sus compañeros.

Lo mejor del partidazo

Como, que no jugó un mal partido, continuó atacando y a los 41 llegó al descuento. Nico Paz volvió a lucirse. Luego de un intento de remate de zurda, desde afuera del área, recibió la falta de Ange-Yoan Bonny. El árbitro del partido, Davide Massa, cobró tiro libre, pero tras la revisión del VAR cambió su fallo y dio penal. Efectivamente, la falta había sido adentro del área. Lucas Da Cunha se hizo cargo de la ejecución y descontó 3-4.

El tanto no fue suficiente porque el partido finalizó con un gran triunfo de Inter, que le sacó nueve puntos a Napoli, el inmediato escolta en la Serie A, a falta de seis fechas para la finalización del campeonato. Por su parte, Como perdió una chance inmejorable para ubicarse entre los que se clasifican a la próxima Champiions League, pero no pierde las esperanzas. Está quinto con 58 puntos a dos de Juventus, el último de los que se está metiendo en la próxima competencia más importante del continente. Por ahora, se conforma con participar de la Europa League.