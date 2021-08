Uruguay: el insólito gol que le anularon al argentino Tomás Conechny, un exdelantero de la selección Sub 2O

Tomás Conechny, ex delantero de los seleccionados juveniles argentinos y de San Lorenzo, fue protagonista involuntario de uno de los bloopers del año en el fútbol uruguayo. El goleador de 23 años nacido en Comdooro Rivadavia juega en Deportivo Maldonado, que se medía como local con Boston River, por el Apertura charrúa. Conechny quedó solo frente al arco libre, ante lo que parecía una conquista segura. Pero el argentino, que compartió delantera con su compatriota Hernán Toledo (ex Vélez, Lanús y Fiorentina, de Italia), trastabilló.

La pelota le dio en la mano y el árbitro, en forma correcta, anuló el gol cuando todo el banco local celebraba la conquista. En el entretiempo, el entrenador Francisco Palladino resolvió reemplazar a Conechny. En su lugar ingresó Mariano Bogliacino. También ingresó otro conocido del fútbol argentino: el brasileño Thiago Mosquito, ex Arsenal de Sarandí. Fue infructuoso: tras el blooper de Conechny, Boston River se impuso por 2-0 gracias a los goles de Facundo Labandeira y Nicolás Freitas.

La insólita jugada del argentino Tomás Conechny

Conechny, habitual centrodelantero de las selecciones juveniles sub 15, sub 17 y sub 20 cuando jugaba en San Lorenzo de Almagro, tuvo otros incidentes curiosos a lo largo de su carrera profesional. En 2015, y mientras se disputaba el Sudamericano Sub 17 de Paraguay (que clasificaría a los equipos para el Mundial de Chile), Conechny jugaba a la PlayStation con su compañero Gianluca Mancuso cuando se apoyó contra un vidrio, que terminó cediendo por el peso. El futbolista cayó desde un primer piso y sufrió varios cortes.

Tomás Conechny fue capitán en su paso por las selecciones juveniles Sub 15 y Sub 17; hoy viste la camiseta de Deportivo Maldonado, de Uruguay. COTIF

“Estábamos jugando a la Play y me apoyé en una ventana, me apoyé bastante fuerte y me fui para atrás y me caí desde un primer piso”, contó entonces el futbolista argentina a la radio paraguaya Radiovisión. La caída lo obligó a festejar su cumpleaños, días después, en muletas. Conechny terminó siendo el goleador del combinado albiceleste en el sudamericano, con cinco tantos.

Más allá de sus actuaciones en las selecciones juveniles, Conechny no pudo concretar en la primera de San Lorenzo todo lo que insinuaba. El club de Boedo lo había adquirido a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y contribuyó a su formación juvenil. En 2018 pasó a Portland Timbres, de la MLS de Estados Unidos. Y en abril de este año firmó contrato con Deportivo Maldonado, un club que se había hecho famoso hace unos años por triangular futbolistas argentinos: tenía registrados sus pases pero los futbolistas nunca vestían su camiseta.

Entre los mejores proyectos de su generación

Conechny fue incluido por el diario inglés The Guardian entre los mejores proyectos juveniles de su generación. El delantero argentino figuró en el informe “Next Generation 2015″ que reunió a los 50 mejores talentos nacidos en 1998. Es decir, con edad de Sub 17.

En el compilado, el hoy futbolista de Deportivo Maldonado comparte cartel con algunos jugadores que sí concretaron el potencial que mostraban cuando eran más jóvenes. Aparecen el español Dani Olmo (Leipzig, de Alemania), el francés Dayot Upamecano (Bayern Munich, de Alemania), el estadounidense Christian Pulisic (Chelsea), el reciente campeón de la Eurocopa Manuel Locatelli (fichado por la Juventus desde Sassuolo), el uruguayo Federico Valverde (Real Madrid) o el noruego Martin Odegaard (adquirido a Real Madrid por Arsenal, de Inglaterra).

