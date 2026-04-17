Nico Paz anotó de cabeza desde la puerta del área, pero Como cayó ante Sassuolo

En un partido que a su equipo se le presentó adverso en pocos minutos, Nicolás Paz volvió a destacarse con un recurso inesperado. El argentino marcó un gol de cabeza desde las puertas del área en el cierre de la primera parte y ratificó su crecimiento en Como, aunque su equipo no logró evitar la derrota frente a Sassuolo, en el comienzo de la fecha 33 de la Serie A.

El encuentro cambió de tono sobre el final del primer tiempo. Sassuolo, que jugó como local en la ciudad de Reggio Emilia, golpeó en una ráfaga: a los 42 minutos abrió el marcador Cristian Volpato y dos minutos después amplió el angoleño M’Bala Nzola. En ese contexto adverso, cuando el descanso parecía sentenciar el desarrollo, apareció Paz.

A los 47 minutos, ya en el final del tiempo agregado, el volante ofensivo conectó un centro desde la derecha de Ivan Smolcic con un cabezazo inusual por la distancia. La pelota tomó una parábola alta y precisa que sorprendió al arquero Stefano Turati, al que superó por arriba y se metió junto al palo izquierdo. El tanto, de gran factura técnica, significó el 2-1 y devolvió a Como al partido.

El gol confirmó la actualidad del exjugador de Real Madrid, quienes todavían tiene la opción de recomprarlo. En los últimos cinco compromisos, anotó tres veces: uno en el amistoso de la selección argentina ante Mauritania y dos con su club. En la temporada acumula 13 goles y siete asistencias en 36 partidos, cifras que lo ubican como el segundo máximo anotador del equipo, detrás del griego Anastasios Douvikas, que suma 14. Y también es escolta de Lautaro Martínez como el capocannoniere de la liga. El delantero argentino, lesionado, lleva 16 tantos.

“Estamos haciendo una buena temporada, honestamente no esperábamos que fuera tan buena, pero el increíble trabajo realizado nos está premiando y creo que lo merecemos”, señaló Paz en la previa del encuentro, en una entrevista a Sport Mediaset. También destacó el rol del entrenador Cesc Fàbregas en su evolución: “Fàbregas fue el factor más importante. Tiene mucha confianza en nosotros, es un entrenador joven, una persona que vive el fútbol, trabaja mucho, estudia mucho y me permite jugar como quiero jugar; es fundamental”.

Más allá del impacto de su conquista, Paz continuó activo en el segundo tiempo. Se movió con libertad, alternó posiciones y tuvo una ocasión clara con una acción individual: controló un pase frontal con un gesto técnico que incluyó un sombrero sobre su marcador y definió por arriba. La pelota tenía destino de gol, pero el arquero intervino sobre la línea y evitó el empate cuando Álvaro Morata no alcanzaba a intervenir.

La tremenda salvada del arquero de Sassuolo, Stefano Turati, sobre la línea, que le negaba el doblete a Nico Paz Massimo Paolone - LaPresse

El ingreso de Máximo Perrone en el complemento le dio otra dinámica al mediocampo. El argentino buscó asociarse en la estructura dispuesta por Fàbregas, intentó un remate que fue bloqueado y mostró carácter para conducir y ordenar. Sin embargo, Como no encontró profundidad suficiente para torcer el resultado y el partido terminó en derrota 2-1.

El equipo, que pelea en las últimas fechas de la Serie A por ingresar a la UEFA Champions League, quedó en la quinta posición tras la derrota, en zona de Europa League, a solo dos puntos de la Juventus, que todavía no jugó su partido de la fecha. Sassuolo, en tanto, se ubica noveno. En el rival fue titular el experimentado Nemanja Matic, que a los 37 años continúa vigente en la competencia italiana.

La derrota de Como ante Sassuolo

En la entrevista a Sport Mediaset, el argentino de 21 años dejó definiciones sobre su presente y sus aspiraciones. En relación con su futuro, evitó especulaciones: “No quiero pensar en esas cosas. Estoy concentrado al ciento por ciento en Como. Quiero dar todo aquí. Después, si hay una posibilidad en el futuro, se verá”. Y frente a los rumores que lo vinculan con Inter de Milán, aclaró: “No hubo nada concreto”.

Entre sus objetivos cercanos, aparece obviamente la posibilidad de jugar su primera Copa del Mundo con la selecicón argentina: “El Mundial es un sueño desde chico, desde que miraba los partidos por televisión. Para mí sería increíble; trabajo todos los días para estar”. El nacido en Santa Cruz de Tenerife sigue exhibiendo cualidades distintivas para meterse definitivamente ne la lista final de Lionel Scaloni.

Sobre su crecimiento personal, el mediapunta sostuvo: “Creo que maduré en todos los aspectos. Llegué aquí desde Real Madrid Castilla sin haber jugado nunca en un primer equipo. La temporada pasada fue mi primera en la Serie A y ahora me siento mucho más preparado para competir a estos niveles”.

El calendario no da respiro. Como afrontará entre semana un desafío de alto impacto: visitará a Inter en San Siro por las semifinales de la Copa Italia. En ese contexto, el protagonismo de Paz aparece como uno de los ejes de un tramo decisivo.