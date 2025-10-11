Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Atlanta venció por 3-0 a Chaco For Ever como local en la Primera Nacional
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
Atlanta venció por 3-0 a Chaco For Ever como local, en un partido de la jornada 35 de la Primera Nacional. Para Atlanta los goles fueron marcados por Jorge Valdéz Chamorro (a los 5 minutos), Marcos Echeverría (a los 65 minutos) y Nicolás Medina (a los 77 minutos).
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
