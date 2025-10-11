LA NACION

Atlanta venció por 3-0 a Chaco For Ever como local en la Primera Nacional

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Atlanta-Chaco For Ever
Atlanta-Chaco For Ever

Atlanta venció por 3-0 a Chaco For Ever como local, en un partido de la jornada 35 de la Primera Nacional. Para Atlanta los goles fueron marcados por Jorge Valdéz Chamorro (a los 5 minutos), Marcos Echeverría (a los 65 minutos) y Nicolás Medina (a los 77 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. El DT piensa en darles pista a otros nombres para que los "intocables" no bajen la guardia rumbo al Mundial
    1

    Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial

  2. Cómo sigue Boca sin Russo: la planificación del trabajo y la exigencia de mirar hacia adelante
    2

    Cómo sigue Boca, entre el adiós a Miguel Russo y la exigencia de mirar hacia adelante

  3. Los dos errores del arquero de Paraguay que le costaron el empate 2-2 con Japón y desataron una lluvia de críticas
    3

    Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón

  4. Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos de fecha FIFA
    4

    Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos de fecha FIFA

Cargando banners ...