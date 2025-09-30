LA NACION

Atlético de Madrid venció por 5-1 a Eintracht Frankfurt como local en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt
Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid venció por 5-1 a Eintracht Frankfurt como local, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por Giacomo Raspadori (a los 4 minutos), Robin Le Normand (a los 33 minutos), Antoine Griezmann (a los 46 minutos), Giuliano Simeone (a los 70 minutos) y Julián Alvarez (a los 82 minutos). Para Eintracht Frankfurt el gol fue marcado por Jonathan Burkardt (a los 57 minutos).

En la próxima fecha, Atlético de Madrid se medirá con Arsenal, mientras que Eintracht Frankfurt tendrá como rival a Liverpool.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

