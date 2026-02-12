Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Copa del Rey, en vivo

La tocan todos los delanteros. Simeone va a hasta el fondo -como siempre-, le pasa la pelota a Julián Álvarez y el cordobés, sin mirar, asiste a Lookman, una locomotora por la izquierda. El nigeriano mide el remate y coloca el balón lejos del alcance del arquero García. Atlético se florea y baila en su campo al mejor equipo de la liga de España.