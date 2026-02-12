Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Copa del Rey, en vivo
El equipo colchonero, con cuatro argentinos desde el inicio, recibe al conjunto catalán por la ida de las semifinales
Cambio en Barcelona
Flick reordena el equipo ante la goleada. Y muestra las garras: saca a un mediocampista (Casadó, amonestado) y pone a... un delantero centro. Robert Lewandowski ingresa en su lugar.
¡Go-la-zo de Atlético!
La tocan todos los delanteros. Simeone va a hasta el fondo -como siempre-, le pasa la pelota a Julián Álvarez y el cordobés, sin mirar, asiste a Lookman, una locomotora por la izquierda. El nigeriano mide el remate y coloca el balón lejos del alcance del arquero García. Atlético se florea y baila en su campo al mejor equipo de la liga de España.
Giuliano vuela y encuentra a Griezman... casi
Atlético es un torbellino por la banda derecha, allí donde Giuliano gana siempre y aprovecha su velocidad. El extremo derecho de la selección argentina tira el centro y deja solo a Griezmann. Pero el francés, con la derecha, eleva el remate sobre el travesaño.
Se va Giuliano en velocidad... lo tumba Casadó
Se cae Yamal, carretea Giuliano Simeone y Casadó lo derriba cuando está por cruzar la mitad de la cancha. Todo Atlético reclama una tarjeta roja. El árbitro sólo le muestra la amarilla. Y el VAR no llama.
El Atleti, cerca del 3-0
Llorente corre y corre, nadie lo marca. Tira el centro y encuentra a Griezmann. Al francés le sale un remate al cuerpo de García. El local es muy superior al Barcelona, que está sentido y no se recupera.
Ferrán Torres... ¡travesaño!
El partido no da respiro. Después de un tiro de esquina de Dani Olmo, la defensa del Atlético no puede rechazar la pelota y Ferrán Torres remata sin miramientos. El balón explota en el travesaño cuando Musso no tenía nada por hacer. Sigue ganando el equipo colchonero por 2-0.
¡Gol de Atlético de Madrid!
Saca Musso, corre Lookman, habilita a Julián Álvarez. El ex River encuentra a Molina y el lateral la baja como un número 10. Se la pasa a Griezmann y el francés somete a García con un tiro cruzado. ¡Golazo de Atlético!
¡Blooper de Joan García y gol de Atlético!
Al arquero catalán se le escapa la pelota por debajo de la suela. El balón traspasa la línea de meta y la acción sigue. Luego, convierte Lookman. Pero el VAR hubiera dado el gol en contra de Eric García. Gana Atlético 1-0 a Barcelona.
Giuliano tiene el 1-0... tapa García
Griezmann inventa una asistencia deliciosa y deja a Giuliano Simeone solo frente a Joan García, arquero de Barcelona. El arquero responde y el argentino se toma el rostro, incrédulo. Atlético tiene el 1-0 y desperdicia una gran chance.
¡Se juega!
Atlético de Madrid y Barcelona ya juegan en el estadio Metropolitano de la capital española el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.
Salen los equipos a la cancha
Los equipos abandonan la zona de vestuario y se asoman a la cancha. Los hinchas de Atlético de Madrid cantan el himno colchonero a capella. Es tiempo del sorteo entre los capitanes. ¡Ya se viene el partido!
Barcelona también confirma a sus once
Hansi Flick, entrenador alemán de Barcelona, también tiene a su equipo inicial definido. La principal novedad es la presencia del joven Marc Casadó (22 años) en la mitad de la cancha. Lamine Yamal, Ferrán Torres y Dani Olmo se dividirán el trabajo de lastimar a la defensa colchonera.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AtletiBarça pic.twitter.com/6bszHBN3vf— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2026
Cuatro argentinos son titulares en el Atlético
Diego “Cholo” Simeone dispone una formación inicial con cuatro futbolistas argentinos entre los once: Juan Musso ocupará el arco, Nahuel Molina estará en el lateral derecho, Giuliano Simeone -hijo del DT- será extremo derecho y Julián Álvarez compartirá el ataque con el francés Antoine Griezmann. En el banco esperarán su turno Thiago Almada y Nicolás González.
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/4NtzUPibXH— Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2026
Duelo de titanes por la Copa del Rey
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que desde las 17 (hora de la Argentina) sostendrán Atlético de Madrid y Barcelona, por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El partido se disputará en el estadio Metropolitano y podrá seguirse a través de Flow Sports.
