Atlético Nacional - São Paulo: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Atlético Nacional y São Paulo se enfrentan este martes 11 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Atlético Nacional viene de perder 1-0 como visitante ante Nacional, mientras que São Paulo viene de ganar 2-1 con Talleres
