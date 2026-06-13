Australia vs. Turquía, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Australia y Turquía correspondiente al grupo D del Mundial 2026 se disputará este domingo 14 de junio a la 01.00 h en el estadio BC Place de Vancouver. El compromiso marca el inicio de la participación de ambos seleccionados en la máxima cita del fútbol mundial.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al debut en la fase de grupos con la expectativa de sumar sus primeros puntos en el certamen. Australia y Turquía inician su camino en esta jornada 1 buscando imponer condiciones desde el arranque del torneo.

Números que anticipan el duelo

Este enfrentamiento representa un choque inédito en el contexto de la Copa del Mundo para ambos planteles. Los equipos buscarán plasmar en el terreno de juego su preparación previa frente a un rival directo en la zona D.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo D. Un triunfo en el debut permitiría tanto a Australia como a Turquía posicionarse con ventaja en la tabla de cara a los próximos compromisos del torneo.